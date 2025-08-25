Η περίπτωση του Ντέσερς για τον επιπλέον επιθετικό, το θέμα του χαφ, η στόχευση για 2 μεταγραφές έως την 1η Σεπτέμβρη και τι παίζει με Πιερό και Μήτογλου...

Μετράμε αντίστροφα για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ την προσεχή Πέμπτη και προφανώς τα πάντα στο club, στο ποδοσφαιρικό τμήμα και γύρω από αυτό, λειτουργούν και δουλεύουν αποκλειστικά για αυτό το 90λεπτο! Ένας αγώνας που σε περίπτωση πρόκρισης της Ένωσης θα εκτοξεύσει την αυτοπεποίθηση όλων, τη ψυχολογία και φυσικά τη πίστη στο σχέδιο που υλοποιεί ο Μάρκο Νίκολιτς. Κάτι που αγωνιστικά έχει προγραμματίσει με τον Ριμπάλτα και τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης και του ιδιοκτήτη του συλλόγου Μάριου Ηλιόπουλου. Αναμφισβήτητα παίζεται πάνω από η μισή χρονιά για την ΑΕΚ απέναντι στην ομάδα των Βρυξελλών ειδικά από τη στιγμή που οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να φέρουν τη διαδικασία στο 50-50 και την υπόθεση πρόκριση να κρίνεται στης Φιλαδέλφειας τα μέρη... Η Άντερλεχτ παραμένει το φαβορί μεν, αλλά ο Δικέφαλος δείχνει ικανός να τελειώσει τη δουλειά!

Τι σημαίνουν τα παραπάνω; Ότι Νίκολιτς και Ριμπάλτα έχουν βάλει άνω τελεία στο θέμα των προσθηκών και της υλοποίησης του αγωνιστικού σχεδιασμού; Όχι φυσικά αντιθέτως επιμένουν, ο Σέρβος τεχνικός το κάνει και σωστά δημόσια, να εστιάζουν στο κομμάτι της ενίσχυσης του ρόστερ με έναν αμυντικό μέσο εντελώς διαφορετικό από τον Γενς Γιόνσον που θεωρούν ακατάλληλο για το ποδόσφαιρο τους πρότζεκτ (πιο ξεκάθαρο να γίνει δεν μπορεί) και φυσικά έναν επιθετικό. Σε ότι αφορά στον φορ ξεκάθαρα το όνομα του Ντέσερς παραμένει στο κάδρο και ψηλά, σε περίοπτη θέση, για το δίδυμο ιθυνόντων του αγωνιστικού σχεδιασμού της ΑΕΚ. Πολλά ίσως εξαρτηθούν και από το ενδεχόμενο παραχώρησης κάποιου, ας πούμε του Πιερό, όπου η Ένωση έχει δεχτεί κρούσεις και προτάσεις.

Πιο συγκεκριμένα στη γειτονική χώρα έχουν ενοχλήσει έως τώρα την Ένωση με κρούσεις για δανεισμό αρχικά και κάποιοι θέτουν και όψιόν αγορές, ή συζητούν και δείχνουν πρόθυμες να το πράξουν! Φαίνεται όμως με τα δεδομένα ενόψει ρεβάνς με την Άντερλεχτ στο ρόστερ της ΑΕΚ να είναι ανέφικτο ακόμη και σούπερ προσφορά να δεχθεί η ομάδα να παραχωρήσει τον μοναδικό διαθέσιμο φορ από την Αϊτή για το ματς με τους Βέλγους. Θα ήταν πιο εύκολο αν ερχόταν κάτι για τον Μαρσιάλ και με χρήματα, προφανώς στον Δικέφαλο θα είχαν μεγαλύτερη ευκολία να ανάψουν το πράσινο φως (επαναλαμβάνω αντί κάποιου ποσού αφού δεν αρκεί να γλιτώσει τα 3.5 εκατ ευρώ που δίνει ετησίως στον Γάλλο). Ωστόσο δεν είναι μόνο ο φορ και το ενδεχόμενο του Ντέσερς αφού στην ΑΕΚ παραμένει ορθάνοιχτο το θέμα του αμυντικού μέσου που μοιάζει μεγαλύτερη ανάγκη για το σχέδιο του Νίκολιτς.

Στην ΑΕΚ, οι ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού, έχουν στόχευση να τελειώσουν με αυτά τα δυο ζητήματα της ενίσχυσης και χαρακτηρίζεται ως καθοριστική εβδομάδα αυτή που τρέχει, του χαφ και του φορ, έως την 1η Σεπτέμβρη (βαριά 2 νωρίς) προκειμένου να εντάξουν στην ευρωπαϊκή λίστα εφόσον προκύψει πρόκριση στα play offs του Conference League και άρα συμμετοχή στο league stage της διοργάνωσης. Πάντως ακόμη και στο κακό σενάριο το θέμα ενίσχυσης και δη με αμυντικό μέσο υπάρχει με την ένδειξη: να γίνει μεταγραφή ανεξάρτητα της ευρωπαϊκής παρουσίας της ομάδας, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι κάτι τέτοιο ισχύει και για την θέση του φορ! Σε ότι αφορά στις σκέψεις για στόπερ (υπάρχουν ακόμη εντός ΑΕΚ φωνές και δικαιολογημένα) υπάρχει τσεκάρισμα αλλά όχι και ...καπνός ακόμη, ενώ για μπακ (και δη δεξιά) έως και σήμερα δεν υπάρχει ουσιαστική αναζήτηση και μένει να δούμε αν θα αλλάξει αυτό μια πιθανή πρόκριση της ΑΕΚ στην Ευρώπη...

*Για τον Μήτογλου το ενδιαφέρον μικρομεσαίας ομάδας στην Ρωσία αντίστοιχη προσφορά στην ΑΕΚ (μικρή έως ελάχιστη) για την απόκτηση του Έλληνα στόπερ που είναι και ο μόνος από τους κομμένους που δεν έχει αποχωρήσει-παραχωρηθεί έως τώρα...