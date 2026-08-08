ΑΕΚ - Athens Kallithea: Μαγεία Βιτάλις και γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του
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O Μιλάν Βιτάλις χρειάστηκε 17 λετπά στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ για να ανοίξει το σκορ στο φιλικό με την Athens Kallithea.
Ο Μιλάν Βιτάλις στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ, στο φιλικό με την Athens Kallithea, χρειάστηκε 17 λεπτά να βρει δίχτυα και μάλιστα με φοβερή προσπάθεια.
O Ρότα πάσαρε στον διεθνή χαφ, ο οποίος με μια επαφή απέφυγε τον Σταματούλα, στη συνέχεια ντρίμπλαρε τον Μλάντεν και πλάσαρε τον Αγγελόπουλο για το 1-0.
Το γκολ του Βιτάλις
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