O Μιλάν Βιτάλις χρειάστηκε 17 λετπά στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ για να ανοίξει το σκορ στο φιλικό με την Athens Kallithea.

Ο Μιλάν Βιτάλις στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ, στο φιλικό με την Athens Kallithea, χρειάστηκε 17 λεπτά να βρει δίχτυα και μάλιστα με φοβερή προσπάθεια.

O Ρότα πάσαρε στον διεθνή χαφ, ο οποίος με μια επαφή απέφυγε τον Σταματούλα, στη συνέχεια ντρίμπλαρε τον Μλάντεν και πλάσαρε τον Αγγελόπουλο για το 1-0.

Το γκολ του Βιτάλις