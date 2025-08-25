Είδηση: πήρε πέναλτι η ΑΕΚ! Focus σε Πένραϊς...

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την έσχατη των ποινών υπέρ της Ένωσης μετά 539 μέρες από Έλληνα διαιτητή και για την πρώτη σούπερ εικόνα του Σκωτσέζου μπακ...

Έξω από τα αγωνιστικά που προέκυψαν από την όμορφη ποδοσφαιρική παράσταση της ΑΕΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό, όπου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε με το μικρό -βάση εικόνας και δημιουργίας φάσεων- 2-0 και τα οποία έγραψα στο blog εδώ χθες, υπάρχουν και άλλες ειδήσεις που αξίζουν να αναδειχθούν. Θέμα μάλιστα με το οποίο εννοείται πως ασχολήθηκαν ελεγχόμενα ΜΜΕ με σκοπό να κάνουν για πολλοστή φορά το άσπρο-μαύρο και να βιάσουν την αλήθεια, να παραποιήσουν κανονισμούς, να περάσουν μια διαφορετική εικόνα από την πραγματική σύμφωνα με την εντολή που τους δόθηκε από το αφεντικό τους... Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι αναφέρομαι στο γεγονός ότι οι "κιτρινόμαυροι" κέρδισαν πέναλτι επιτέλους από Έλληνα ρέφερι και μάλιστα μαρς, τόσο που δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς από τους φιλοξενούμενους και με τον κανονισμό να είναι ξεκάθαρος για παράβαση σε τελείωμα φάσης με την μπάλα να παίζεται (άλλο αν είχε καταλήξει άουτ, πολυ συγκεκριμένος ο κανονισμός)! Προφανώς προκλήθηκε έκπληξη σε κάποιους γιατί δεν περιμένουν να δίνεται πέναλτι υπέρ του Δικέφαλου σε ματς με Έλληνα διαιτητή...

Γιατί το λέω αυτό; Διότι είναι συγκλονιστικό αυτό που αναφέρω αν αναλογιστεί κανένας ότι τη συγκεκριμένη παράβαση την έδωσαν στην Ένωση κοντά, με δόση υπερβολής, δυο χρόνια μετά! Πιο συγκεκριμένα χρειάστηκε να περάσουν 539 μέρες για να δείξει τη λευκή βούλα διαιτητής σε παράβαση μέσα στην αντιπάλη εστία υπέρ της ΑΕΚ! Απίστευτο ε; Πέρασαν 539 μέρες και ας είχαν προϋπηρεσία περί τις δέκα μίνιμουμ παραβάσεις όπου οι "κιτρινόμαυροι" είχαν δικαιολογημένα αξιώσει πέναλτι. Για παράδειγμα μόνο στο περσινό ματς τέλη Οκτωβρίου με τον ίδιο αντίπαλο, τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, τότε ο διαιτητής Τσιάρας, αν θυμάμαι σωστά, είχε κλείσει σκόπιμα τα μάτια (και ο VAR φυσικά) σε δυο περιπτώσεις ξεκάθαρες που ήταν πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Τόσο πολύ μαρς που μάλιστα ο Λανουά υποχρεώθηκε στο σχετικό βίντεο που έκανε τότε να αναφερθεί σε αυτό και επιλεκτικά να αναφερθεί στην παράβαση πάνω στον Πινέδα (τονίζοντας ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι στην ΑΕΚ, ενώ δεν μίλησε καν για εκείνη πάνω στον Οντουμπάτζο).

Κι όμως δεν αρκεί ούτε αυτό στον ...φαταουλισμό σε τούτη τη χώρα για να κάνουν το σωστό κάποιοι: βέβαια αντιλαμβάνομαι πως είναι υποχρέωση της δουλειάς τους έπειτα από κατεύθυνση και εντολή που λαμβάνουν, μα είναι τουλάχιστον ντροπή, για να μη γράψω ξεφτίλα, όχι βέβαια ότι τους απασχολεί κιόλας... Η παράβαση πάνω στον Ζίνι είναι ξεκάθαρη και το πέναλτι μαρς με την ΑΕΚ να παίρνει επιτέλους ότι δικαιούται στο χορτάρι. Το μετέτρεψε και σε γκολ ο Μάνταλος, ο οποίος για 11η σερί σεζόν σκοράρει με την φανέλα του Δικέφαλου, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για να πάρει το τρίποντο η ομάδα του Νίκολιτς που κυριάρχησε στο παιχνίδι και δημιούργησε, παρά δυο, 30 τελικές στην αντιπάλη εστία παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο, σωστά δομημένο, με ορθή ανάπτυξη από τα άκρα και καλές συνεργασίες που έφεραν σούπερ ευκαιρίες (και από στατικές φάσεις)!

Κάτι άλλο πάνω στο οποίο πρέπει να σταθούμε και να αφήσουμε πίσω τη σκόπιμη προπαγάνδα άλλων για ένα μαρς πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ, ούτως ή άλλως τα κουμάντα παντού ξέρουμε ποιοι τα έχουν, που σημαίνει πως αυτογκόλ βάζουν και γελοιοποιούνται, είναι ο Πένραϊς! Στο συγκεκριμένο πρόσωπο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο διότι είναι νέος και μας έδειξε ένα πρώτο πολύ καλό δείγμα γραφής του, αν και τα γυρίσματα ξυραφιά, τα είχαμε αναγνωρίσει και διακρίνει και στα φιλικά. Ωστόσο απέναντι στον Πανσερραϊκό έκανε πολλά πραγματάκια και την ασίστ φυσικά στο δεύτερο γκολ... Δημιούργησε πέντε με έξι ευκαιρίες, αν είδα σωστά στη σχετική κατηγορία ήταν και οι περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στο ματς: είχε 0,61 expected assists, αν μη τι άλλο πολύ σημαντικό νούμερο και αυτό αναδεικνύεται περισσότερο από το 1.90 expected goals της Ένωσης...

Επίσης ειχε 94% ποσοστό σωστής μεταβίβασης (68 στις 72 που επιχείρησε), ενώ και ανασταλτικά τα πήγε σχετικά καλά με 6 ανακτήσεις, ένα κόψιμο, δυο τάκλιν επιτυχημένα σε προσπάθεια του αντιπάλου.

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για επιθετικό μπακ και σημειώνω ότι τα "πληγε σχετικά καλά" αμυντικά διότι στα προσωπικά μαρκαρίσματα για παράδειγμα, κέρδισε μόνο 3 στις 8 μονομαχίες με την μπάλα χαμηλά στο χορτάρι! Σίγουρα δεν είναι κριτήριο και δεν γίνεται να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για τον Πένραϊς ειδικά όταν πρόκειται για ένα ματς με αρκετά προβληματικό αντίπαλο όπως ήταν στο ματς ο Πανσερραϊκός, αλλά δεδομένα αυτή η εικόνα του ήταν σημαντικά ενθαρρυντική και παράλληλα επιτρέπει να περιμένεις πολλά περισσότερα από τον Σκωτσέζο μπακ...