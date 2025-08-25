Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για το νικηφόρο ξεκίνημα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα με υπευθυνότητα πριν τη μεγάλη ρεβάνς με την Άντερλεχτ και για τα πρώτα θετικά μηνύματα που έστειλε ο Τζέιμς Πένραϊς.

Είναι αυτό που λέμε... job done. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα με το 2-0 επί του Πανσερραϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό ήταν και το ζητούμενο για τους κιτρινόμαυρους απέναντι σε έναν αντίπαλο που πριν ακριβώς δυο χρόνια στην OPAP Arena είχαν πετάξει δύο βαθμούς εξ αιτίας της απίστευτης αναποτελεσματικότητας. Τώρα η Ένωση έκανε αυτό που έπρεπε και άρχισε με «τρίποντο» τη σεζόν σε ένα παιχνίδι στο οποίο ναι μεν ήταν το φαβορί, αλλά υπήρχαν και οι δυσκολίες στην προετοιμασία του.

Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ προερχόταν από το απαιτητικό παιχνίδι με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο την Πέμπτη, επιστρέφοντας ξημερώματα Παρασκευής στην Αθήνα. Υπήρχε δηλαδή κούραση και καθόλου χρόνος για προετοιμασία καθώς οι κιτρινόμαυροι πήγαν αναγκαστικά με μία προπόνηση το απόγευμα του Σαββάτου. Η δουλειά λοιπόν έγινε και αυτό είναι που μετράει.

Ο Νίκολιτς είδε σωστή νοοτροπία από τους παίκτες του

Το πιο σημαντικό πέραν των τριών βαθμών ήταν η σωστή νοοτροπία που έδειξαν οι παίκτες της ΑΕΚ πριν τη μεγάλη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ένα παιχνίδι που είναι... η μισή σεζόν και βάλε καθώς είναι τεράστιας σημασίας για την Ένωση να μπει στη League Phase του Conference League και να έχει ευρωπαϊκή παρουσία. Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε χαρακτηρίσει «στοίχημα» το να παραμείνει η ομάδα του συγκεντρωμένη στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό δείχνοντας υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και σωστή νοοτροπία και σίγουρα έμεινε ικανοποιημένος.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει ομάδες πριν από ένα τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι όπως είναι αυτό που έρχεται να έχουν το μυαλό τους σε ό,τι ακολουθεί και όχι στην αναμέτρηση που προηγείται. Θα μπορούσε δηλαδή το μυαλό των κιτρινόμαυρων να βρισκόταν ήδη στην Πέμπτη. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, με το σύνολο του Νίκολιτς να παρουσιάζεται απόλυτα συγκεντρωμένο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Οι παίκτες της ΑΕΚ μπήκαν προσηλωμένοι. Πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων από το πρώτο μέρος, έβγαλαν όμορφες συνεργασίες μπροστά και διατήρησαν αυτή τη συγκέντρωση καθ' όλη τη διάρκεια του ματς. Το μόνο που θα μπορούσαν να είχαν κάνει παραπάνω ήταν να είχαν σκοράρει περισσότερα από δύο τέρματα, όπως σημείωσε και ο Νίκολιτς, αναφερόμενος στα τελειώματα που θέλουν βελτίωση.

Τα πρώτα θετικά μηνύματα που έστειλε ο Πένραϊς

Σε επίπεδο προσώπων, χαμόγελα υπάρχουν για την εμφάνιση του Τζέιμς Πένραϊς. Ο 26χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ στα ευρωπαϊκά ματς είχε πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής. Για την ακρίβεια στα τρία πρώτα παιχνίδια είχε μείνει στον πάγκο χωρίς να αγωνιστεί καθόλου, κάτι που δεδομένα είχε να κάνει με την προσαρμογή του, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος στις δηλώσεις του. Ο Νίκολιτς του έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσει με τον Πανσερραϊκό και ο Πένραϊς έστειλε τα πρώτα θετικά μηνύματα καθώς ήταν εκ των πρωταγωνιστών στο νικηφόρο ξεκίνημα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

Ο Πένραϊς έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο τα στοιχεία για τα οποία αποκτήθηκε. Είχε καλά ανεβάσματα στην αριστερή πλευρά και ωραία γυρίσματα, κάτι που αποτελεί σήμα κατατεθέν στο παιχνίδι του με το καλό αριστερό πόδι που διαθέτει. Από ένα τέτοιο δημιουργείται το γκολ του Ζίνι, ενώ νωρίτερα θα μπορούσε να είχε φτιάξει κι άλλο γκολ για τον Ανγκολέζο επιθετικό στην ευκαιρία που είχε με το τακουνάκι. Παράλληλα ήταν συνεπής και στα αμυντικά του καθήκοντα και έκανε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση.

Πολύ καλό σημάδι ενόψει συνέχειας για μια μεταγραφή που πρέπει οπωσδήποτε να βγει σε μια θέση στην οποία η ΑΕΚ χρειαζόταν επειγόντως ενίσχυση πριν το καλοκαίρι. Πιθανότατα ο Νίκολιτς σε αυτόν αναφερόταν λέγοντας στη συνέντευξη Τύπου ότι υπήρξαν κάποιοι παίκτες που του έβαλαν ευχάριστα διλήμματα αναφορικά με την ενδεκάδα της ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Μια ρεβάνς must win, όπου η ΑΕΚ καλείται να πάει απόλυτα προετοιμασμένη και με τα προβλήματα των τραυματισμών που έχουν προκύψει. Όσοι όμως είναι διαθέσιμοι μαζί με τον κόσμο θα κληθούν να τα δώσουν όλα για τον μεγάλο στόχο της πρόκρισης.