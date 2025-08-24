Πρεμιέρα με το δεξί για την ΑΕΚ! Χωρίς να πατήσει το... γκάζι, η ομάδα του Νίκολιτς επικράτησε 2-0 του Πανσερραϊκού στην «OPAP Arena» με τα γκολ των Μάνταλου (23' πεν.) και Ζίνι (27') και με τη λιγότερη δυνατή καταπόνηση στρέφει την προσοχή της στο ματς της Πέμπτης (28/8) με την Άντερλεχτ. Ανησυχία για τον Ζίνι που αποχώρησε τραυματίας στο 36'.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της για το πρωτάθλημα και τώρα βλέπει μπροστά της τη μεγάλη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Η Ένωση επικράτησε με 2-0 του Πανσερραϊκού στην OPAP Arena χάρις στο εύστοχο πέναλτι του Μάνταλου (23') και στο παρθενικό γκολ του Ζίνι (27') από το πρώτο μέρος (ο Ανγκολέζος επιθετικός έγινε λίγο αργότερα αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και μένει να φανεί η κατάστασή του). Οι κιτρινόμαυροι έπαιξαν με συγκέντρωση και πειθαρχία παρά τη σημαντική ευρωπαϊκή ρεβάνς που έχουν μπροστά τους κόντρα σε έναν Πανσερραϊκό που δεν μπόρεσε να φανεί απειλητικός πέραν μιας φάσης στο ξεκίνημα, με την Ένωση να ξεκινάει νικηφόρα τη σεζόν.

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Έτσι ξεκίνησαν

Σε έξι αλλαγές προχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ σε σχέση με εκείνη που είχε παρατάξει στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ, με τον Σέρβο κόουτς να επιλέγει ξανά σχηματισμό με ακραίους. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, με τους Πένραϊς, Μουκουντί, Βίντα και Ρότα τετράδα στην άμυνα. Οι Μάνταλος και Πινέδα αποτελούσαν το δίδυμο στον άξονα, με τον Κοϊτά αριστερά, τον Ελίασον δεξιά και τους Ζίνι και Πιερό στην επίθεση. Για τον Πανσερραϊκό ο Κριστιάνο Μπάτσι (ήταν τιμωρημένος και στον πάγκο κάθισε ο Αλέξανδρος Βεργώνης) επέλεξε τον Τιναλίνι στο τέρμα, τους Τσαούση, Ντε Μάρκο, Γκελασβίλι και Λύρατζη στην άμυνα, τους Λιάσο, Ομεονγκά και Γκιγιομιέ στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, τους Ουαγκέ και Γκριν στα άκρα και τον Ιβαν στην κορυφή της επίθεσης.

Όμορφο συνδυαστικό ποδόσφαιρο και 2-0 με Μάνταλο και Ζίνι

Μπορεί μόλις στο πέμπτο λεπτό η ΑΕΚ να πήγε να πιαστεί στον ύπνο στην άμυνα, με τον Γκριν να βγαίνει απέναντι στον Στρακόσα και τον Αλβανό διεθνή γκολκίπερ να του λέει «όχι», όμως στη συνέχεια η Ένωση επέβαλε τον ρυθμό της και με όμορφο ποδόσφαιρο συνεργασιών έφτασε στο 2-0 στο πρώτο μέρος. Η πρώτη μεγάλη στιγμή της ΑΕΚ ήρθε στο 10' μετά από σέντρα του Ελίασον και κεφαλιά του Μάνταλου που σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ δύο λεπτά αργότερα έπειτα από συρτή μπαλιά του Πένραϊς, ο Ζίνι επιχείρησε τακουνάκι αλλά νικήθηκε από τον Τιναλίνι στη δεύτερη μεγάλη ευκαιρία των κιτρινόμαυρων.

Η ΑΕΚ, που αύξανε την πίεση, πήρε το προβάδισμα στο 23'. Έπειτα από εξαιρετική κάθετη του Πινέδα, ο Ρότα τροφοδότησε τον Ζίνι μέσα στην περιοχή και ο τελευταίος ανατράπηκε από τον Γκελασβίλι που πήγε άτσαλα πάνω του στο σουτ. Ο Μάνταλος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και έγραψε το 1-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Ζίνι να σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ένωσης. Ο Πένραϊς έβγαλε μια ακόμα επικίνδυνη συρτή μπαλιά μέσα στην περιοχή του Πανσερραϊκού, το αμυντικό δίδυμο των φιλοξενούμενων αδράνησε και ο Ζίνι με πλασέ έκανε το 2-0 στο 27'. Οι κιτρινόμαυροι διαχειρίζονταν άνετα το σκορ χωρίς να απειλούνται, με τον Κοϊτά να δοκιμάζει το πόδι του στο 34' αλλά τον Τιναλίνι να πέφτει και να αποκρούει σε κόρνερ στο 34'.

Το κακό μαντάτο για την Ένωση ήταν ο τραυματισμός του Ζίνι, ο οποίος αποχώρησε αναγκαστικά στο 36' με τον Μαρίν να παίρνει τη θέση του και όπως γίνεται αντιληπτό υπάρχει ανησυχία ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Η αλλαγή αυτή έφερε τον Ρουμάνο χαφ μαζί με τον Πινέδα στον άξονα, με τον Μάνταλο να προωθείται πίσω από τον Πιερό.

Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε σκορ και δυνάμεις και τώρα βλέπει Άντερλεχτ

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η ΑΕΚ άγγιξε και τρίτο γκολ όταν στο 47' ο Τιναλίνι σε δύο περιπτώσεις σταμάτησε τον Βίντα, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Πιερό έβαλε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Η Ένωση που είχε μπει φουριόζα πλησίασε ακόμα μια φορά σε τρίτο τέρμα στο 49' με τον Ελίασον να σεντράρει και τον Μουκουντί να στέλνει την μπάλα μόλις πάνω από το οριζόντιο. Αξίζει να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη φάση εξετάστηκε πέναλτι στον Πιερό, ωστόσο μέσω VAR παρότι υπήρχε παράβαση, δόθηκε οφσάιντ στην αρχή της φάσης στον Ελίασον.

Η ΑΕΚ συνέχιζε να δημιουργεί φάσεις και να διαχειρίζεται άνετα το προβάδισμα. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα μετά από εξαιρετική σέντρα του Ρότα ο Πιερό βρήκε δίχτυα με κεφαλιά ψαράκι αλλά το γκολ δεν μέτρησε καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ. Οι Σερραίοι πάντως είχαν τη δυνατότητα να μειώσουν τρία λεπτά αργότερα όταν έφυγαν σε αντεπίθεση, ο Πινέδα δεν κατάφερε να απομακρύνει, αλλά ο Ίβαν από κοντά με προβολή δεν βρήκε δίχτυα.

Η Ένωση με κυκλοφορία της μπάλας είχε αρχίσει να... σβήνει το παιχνίδι κάνοντας συντήρηση δυνάμεων. Στο 78' η ΑΕΚ πλησίασε για άλλη μια φορά ένα τρίτο γκολ έπειτα από γύρισμα του Ρότα και πλασέ του Πινέδα στην κίνηση που πέρασε δίπλα από το κάθετο. Ο Νίκολιτς στο τελευταίο δεκάλεπτο πέρασε και τους Οντουμπάτζο και Λιούμπισιτς αντί των Ρότα και Ελίασον, με την Ένωση να ξεκινάει με τρίποντο τη σεζόν.

MVP: Παρότι μέχρι τώρα εμφάνιζε δυσκολίες στην προσαρμογή, ο Πένραϊς έκανε ένα εξαιρετικό ματς στην αριστερά πλευρά τόσο επιθετικά (με ασίστ) όσο και αμυντικά.

Στο ύψος τους: Ο Ζίνι που σκόραρε το πρώτο του γκολ και κέρδισε και πέναλτι πριν γίνει αναγκαστική αλλαγή. Πινέδα και Μάνταλος (σκόρερ στο πέναλτι) οργάνωναν το παιχνίδι στον άξονα, με την μπάλα μα περνάει συνεχώς από τα πόδια τους, ενώ ο Ελίασον έπαιρνε πολλές ενέργειες και δημιουργούσε επικίνδυνες καταστάσεις από τα δεξιά, ενώ καλό ματς έκανε και ο Ρότα στην ίδια πλευρά.

Αδύναμος κρίκος: Το αμυντικό δίδυμο του Πανσερραϊκού των Γκελασβίλι και Ντε Μάρκο που φέρει ευθύνη στα δύο γκολ της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος.

Η γκάφα: Την έκανε ο Γκελασβίλι στο άτσαλο μαρκάρισμα του πάνω στον Ζίνι στη φάση του πέναλτι της ΑΕΚ.

Το στραγάλι: Ο Πολυχρόνης έκανε μια καλή διαιτησία. Σωστά έδωσε το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ για το μαρκάρισμα στον Ζίνι, όπως επίσης σωστά ενημερώθηκε από το VAR πως υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης στον Ελίασον πριν υπάρξει η ανατροπή στον Πιερό στη χαμένη ευκαιρία του Μουκουντί.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ έπρεπε να παρουσιαστεί με το μυαλό της συγκεντρωμένο στον Πανσερραϊκό παρά τη μεγάλη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης με την Άντερλεχτ και να ξεκινήσει νικηφόρα τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Και ακριβώς αυτό έκανε, βγάζοντας όμορφες συνεργασίες μπροστά από το πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο διαχειρίστηκε σκορ και δυνάμεις απέναντι στην ομάδα των Σερρών που δεν μπόρεσε να δημιουργήσει κινδύνους πέραν μιας φάσης ουσιαστικά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα (83' Οντουμπάτζο), Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά (70' Κουτέσα), Ελίασον (83' Λιούμπισιτς), Ζίνι (36' Μαρίν), Πιερό

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Γκελασβίλι, Λύρατζης, Λιάσος (65' Μπανζακί), Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Ουαγκέ (46' Φαλέ), Γκριν, Ίβαν (84' Δοϊρανλής)