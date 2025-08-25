Ντεσπόντοφ: «Θα παλέψουμε για να γίνουμε πρωταθλητές»

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ λύτρωσε τον ΠΑΟΚ στο ματς με την ΑΕΛ Novibet κι αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ με την είσοδό του στο δεύτερο ημίχρονο στο ματς με την ΑΕΛ Novibet πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ κι έδωσε τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να ξεκινήσει νικηφόρα στη Stoiximan Super League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βούλγαρος εξτρέμ στη NOVA:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και βοήθησα την ομάδα να πάρει τους τρεις βαθμούς. Αυτός είναι ο στόχος μου από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, να βοηθάω την ομάδα μου να νικάει και να δίνω πάντα το μάξιμουμ».

Για το θέμα στο γκολ: «Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πιο βαθύ. Τα πρώτα παιχνίδια είναι πάντα πιο δύσκολα, όχι μόνο εδώ, σε όποια ομάδα κι αν ήμουν. Είναι πολύ σημαντικό που πήραμε τους τρεις βαθμούς, μην ξεχνάμε ότι πέρσι είχαμε πολλούς χαμένους βαθμούς σε τέτοια παιχνίδια και τραβούσαμε τα μαλλιά μας. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζουμε τέτοια παιχνίδια για να μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα.

Οι παίκτες που ήρθαν φέτος, είναι πολύ καλοί, συμμετείχαν στην προετοιμασία και θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα. Θα παλέψουμε, γιατί θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές. Είναι μια πολύ σημαντική χρονιά, για εμάς, για τον κόσμο, για όλους στην ομάδα και θα παλέψουμε μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα».