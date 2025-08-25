Ο Γιώργος Γιακουμάκης άνοιξε την καρδιά του μετά το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ κι έκανε ντεμπούτο στην άδεια Τούμπα σε ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Έλληνας επιθετικός μετά το ματς μίλησε στη NOVA και στην «Ωρα των Πρωταθλητών» κι αναφέρθηκε στην απόφαση να γυρίσει στη Super League, στην Εθνική ομάδα και στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιακουμάκης:

Για την επιστροφή του: «Ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Τα πλάνα μου μέχρι και πριν μερικά χρόνια δεν ήταν να γυρίσω στην Ελλάδα. Πλέον όμως γυρίσαμε, με μεγάλη χαρά και με ανυπομονησία να επανέλθω και να μπω ξανά στα δρώμενα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλω 1-2 παιχνίδια ακόμη για να βρω το ρυθμό μου, να πάρω τα πατήματά μου να συνειδητοποιήσω πως παίζουν οι συμπαίκτες μου.

Όταν μια μεγάλη ομάδα της Ελλάδας σου κάνει πρόταση, όπου και να βρίσκεσαι, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Τα έβαλα κάτω, τα συζήτησα και με την οικογένειά μου γιατί πλέον είμαστε και οικογενειάρχες. Φύγαμε παιδιά και είμαστε οικογενειάρχες. Τα βάλαμε κάτω και σε οικογενειακό επίπεδο ήτανε η πιο σωστή απόφαση να γυρίσουμε στην Ελλάδα.

Το καινούργιο περιβάλλον είναι αυτό που περίμενα και ακόμη καλύτερο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την αντιμετώπιση από τους καινούργιους μου συμπαίκτες. Το κλίμα είναι καταπληκτικό, από όλα τα παιδιά. Είναι λίγο δύσκολο να το βρεις αυτό σε μια ομάδα. Είμαστε πολύ καλά, η ομάδα ανεβαίνει και θα βελτιώνεται ακόμη περισσότερο και θα κάνει ωραία πράγματα.

Το επίπεδο σίγουρα για τις μεγάλες ομάδες έχει ανέβει σε σχέση με το πώς ήτανε όταν είχα φύγει. Επενδύουν αρκετά και έχει ανοίξει η “ψαλίδα” σε σχέση με άλλες ομάδες. Θα δείξει στο γήπεδο, μόλις άρχισε το Πρωτάθλημα».

Για την Εθνική: «Δεν έχω βρει εγώ τον ξεκάθαρο λόγο που δε βρίσκομαι στην Εθνική. Δε μου το έχουνε πει ποτέ. Δεν δέχτηκα ποτέ κάποιο τηλέφωνο απλά δεν κλήθηκα ξανά στην Εθνική. Παρόλα αυτά η Εθνική είναι σίγουρα τιμή για έναν Ελληνα ποδοσφαιριστή αλλά αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο μυαλό μου. Το πρώτο που έχω στο μυαλό μου είναι να εγκλιματιστώ στο νέο μου περιβάλλον.

Ένας από τους λόγους που με έκανε να θέλω να επιστρέψω είναι ότι θα είναι ένα περιβάλλον οικείο ότι υπάρχουνε παιδιά που τα γνώρισα και έχω συνεργαστεί και καλοί χαρακτήρες πρώτα απ’ όλα. Το χρειαζόμουν αυτό γιατί η εμπειρία στο εξωτερικό ήτανε πολύ δύσκολη. Ήθελα κάτι, να ξανανιώσω σαν το σπίτι μου. Αυτό που περίμενα, αυτό βρήκα.

Από το εξωτερικό έβλεπα κυρίως τα ντέρμπι, σχεδόν όλα τα ντέρμπι, και τον ΟΦΗ λόγω καταγωγής. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι οι μεγάλες ομάδες έχουν αρχίσει να επενδύουν αρκετά και έχουν αρχίσει να αλλάζουν επίπεδο και σιγά-σιγά θα μπορέσουν να κοντράρουν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα».

Για τα γκολ: «Αυτό είναι που κάνω τόσα χρόνια. Δεν θα μου ζητηθεί να κάνω κάτι που δεν γνωρίζω και δεν είναι η δουλειά μου. Είμαι ένα σέντερ φορ και είναι λογικό όταν η ομάδα πληρώνει ένα σέντερ φορ να περιμένει ανάλογα πράγματα».

Για το τι του είπε ο Λουτσέσκου. «Ο Λουτσέσκου μου είπε ότι με θέλει πολύ εδώ, ότι θα δουλέψουμε αρκετά για να πετύχουμε όμορφες στιγμές εδώ. Χρειαζόμουν έναν προπονητή που να πιστεύει σε μένα και παίκτες γύρω μου ποιοτικούς οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ τα έχει και τα δύο».

Για την οικογένειά του: «Έχω μία γυναίκα δίπλα μου που είναι στυλοβάτης της οικογένειας. Πάντα, όσο δύσκολο και να ήταν, ακολουθούσε το ένστικτό μου και με ακολουθούσε σε όποια χώρα επέλεγα να συνεχίσω».