Δείτε τα δυο γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0.

Η ΑΕΚ μπήκε με το «δεξί» στη Stoiximan Super League της σεζόν 2025-26, καθώς επικράτησε του Πανσερραϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0. Πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο ο Ζίνι με κερδισμένο πέναλτι και γκολ, πριν γίνει αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Δικέφαλος κέρδισε πέναλτι στο 21ο λεπτό, όταν ο Πινέδα έπαιξε κάθετα, ο Ρότα πάτησε περιοχή, γύρισε την μπάλα, ο Ζίνι εκτέλεσε και πάνω στη φάση ο Γκελασβίλι τον ανέτρεψε. Δυο λεπτά αργότερα, στο 23', ο Μάνταλος ανέτρεψε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ.

Στο 27' ο Πένραϊς έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, από προβολή του Πιερό η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Ζίνι, ο οποίος με πλασέ πέτυχε το πρώτο του γκολ με την πρώτη ομάδα της Ένωσης.

Η ΑΕΚ είχε κάποιες ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμα της, με κορυφαία τη διπλή του Βίντα στο 47', όμως το 2-0 έμεινε μέχρι το φινάλε. Από την πλευρά του ο Πανσερραϊκός είχε μερικές φάσεις με κορυφαία την πρώτη του ματς, στο 5ο λεπτό, αλλά ο Στρακόσα νίκησε τον Ιβάν σε τετ α τετ.