Στο 27ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό ο Ζίνι εκμεταλλεύτηκε μπαλιά του Πένραϊς και έκανε το 2-0.

Ο Ζίνι έκανε τη διαφορά για την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό. Στο 21ο λεπτό κέρδισε πέναλτι που μετουσίωσε σε γκολ ο Μάνταλος και έξι λεπτά αργότερα σκόραρε το παρθενικό του γκολ με την πρώτη ομάδα του Δικεφάλου.

Ο Πένραϊς γύρισε την μπάλα, από κόντρα σε προβολή του Πιερό η μπάλα έφτασε στον διεθνή Ανγκολέζο επιθετικός, ο οποίος πλάσαρε για το 2-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.