ΑΕΚ - Πανσερραϊκός: Μπαλιά του Πένραϊς και 2-0 ο Ζίνι (vid)
Στο 27ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό ο Ζίνι εκμεταλλεύτηκε μπαλιά του Πένραϊς και έκανε το 2-0.
Ο Ζίνι έκανε τη διαφορά για την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό. Στο 21ο λεπτό κέρδισε πέναλτι που μετουσίωσε σε γκολ ο Μάνταλος και έξι λεπτά αργότερα σκόραρε το παρθενικό του γκολ με την πρώτη ομάδα του Δικεφάλου.
Ο Πένραϊς γύρισε την μπάλα, από κόντρα σε προβολή του Πιερό η μπάλα έφτασε στον διεθνή Ανγκολέζο επιθετικός, ο οποίος πλάσαρε για το 2-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.