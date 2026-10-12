Για πέμπτη σεζόν επιβεβαιώνεται η μεγάλη δυναμική της Νέας Φιλαδέλφειας, με τους αριθμούς της ΑΕΚ από τη στιγμή που επέστρεψε σπίτι της να είναι αμείλικτοι.

Η ΑΕΚ σύντομα θα συμπληρώσει 100 ματς στην Allwyn Arena, κάτι που θα συμβεί σε ένα ξεχωριστό παιχνίδι καθώς αυτό θα είναι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League.

Η Ένωση εδώ και τέσσερα χρόνια που έχει επιστρέψει στο σπίτι της στη Νέα Φιλαδέλφεια αποδεικνύει πόσο της είχε λείψει η φυσική της έδρα, η οποία έχει μετατραπεί σε «κάστρο» στο οποίο οι περισσότεροι λυγίζουν.

Για πέμπτη σεζόν οι αριθμοί είναι αμείλικτοι, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να επιβεβαιώνει και φέτος τη μεγάλη δυναμική της και την Ένωση να παίρνει εμφατικές νίκες. Η ΑΕΚ στα έξι ως τώρα φετινά παιχνίδια στην έδρα της σε Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη μετράει ισάριθμες νίκες με συνολικά τέρματα 25-1! Τα νούμερα είναι συντριπτικά, με τον Δικέφαλο να τρομάζει τους αντιπάλους που επισκέπτονται τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τα φετινά ματς της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

ΑΕΚ - Ηρακλής 4-0

ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας 4-0

ΑΕΚ - Αρης 5-0

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 8-1

ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0

Η ΑΕΚ μπήκε στην πέμπτη σεζόν της λειτουργίας του νέου της γηπέδου με τους κιτρινόμαυρους να είναι ισοπεδωτικοί. Η ορμή που παίρνει η Ένωση στο σπίτι της, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι κατάμεστο, είναι τρομερή και πλησιάζοντας τα 100 επίσημα παιχνίδια, τα συνολικά ποσοστά νικών μιλάνε από μόνα τους.

Στη σαββατιάτικη νίκη επί του ΟΦΗ η ΑΕΚ έπιασε τα 98 επίσημα παιχνίδια στην Allwyn Arena σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με την Ένωση να μετράει 72 νίκες, 15 ισοπαλίες και 11 ήττες, ενώ τα συνολικά τέρματα είναι 214 ενεργητικό και 56 παθητικό!

Το επόμενο ματς πρωταθλήματος στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στον Παναιτωλικό (24/10) αμέσως μετά τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία για το Champions League θα είναι το 99ο, με το milestone των 100 αγώνων να έρχεται στην... αστεράτη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης (4/11).

Τα συνολικά ματς της ΑΕΚ στην Allwyn Arena