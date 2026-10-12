Πρόταση για τον πάγκο της εθνικής Τουρκίας φέρεται να έχει στα χέρια του ο Αρντά Τουράν, με την επιλογή να παραμείνει παράλληλα και στον πάγκο της Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Φουντώνουν οι φήμες στην Τουρκία που μιλούν για έντονο φλερτ μεταξύ της Τουρκικής Ομοσπονδίας και του Αρντά Τουράν για τα «γκέμια» της εθνικής. Σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων από τη γειτονική χώρα, ο προπονητής της Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει πλέον επίσημη πρόταση στα χέρια του για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία μετά το τέλος της εποχής Μοντέλα.

Λίγες ημέρες πριν από το ραντεβού των Ουκρανών απέναντι στην ΑΕΚ για το Champions League, ο πρώην ποδοσφαιριστής των Μπαρτσελόνα κι Ατλέτικο φέρεται να ταξίδεψε στην Τουρκία για να συναντηθεί με ανθρώπους της Ομοσπονδίας και να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Σύμφωνα πάντως με τον τουρκικό Τύπο, ο Τουράν ξεκαθάρισε πως δεν θα ήθελε να εγκαταλείψει τη Σαχτάρ μεσούσης της σεζόν και εξέλαβε μια απάντηση από την Ομοσπονδία που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει όλες τις πλευρές.

Συγκεκριμένα οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι να επιτρέψουν στον Τουράν να παραμείνει προπονητής στη Σαχτάτ Ντόνετσκ, ενώ θα έχει παράλληλα τον ρόλο του εκλέκτορα της εθνικής ομάδας. Πλέον ο Τουράν αναμένεται να συναντηθεί και με τη διοίκηση των Ουκρανών τις επόμενες μέρες για να εξετάσει το ενδεχόμενο διπλού ρόλου και κατόπιν να δώσει μια οριστική απόφαση στην Ομοσπονδία της Τουρκίας.