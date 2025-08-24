Ο Ολυμπιακός ανήρτησε στα social media το απίστευτο γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτζι στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League.

Με έναν «κεραυνό» στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γιουσούφ Γιαζίτζι ξεκλείδωσε τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Αστέρα Aktor στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Οι Ερυθρλολευκοι μοιράστηκαν με τους φιλάθλους τους στα social media τη «βολίδα» του Τούρκου, που έκανε το 2-0 στο 90+3′ της αναμέτρησης με τους Αρκάδες.

Δείτε το γκολ: