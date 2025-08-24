Η Οντένσε κινείται δυναμικά για τον Ισμαϊλά Ουεντραόγκο, καταθέτοντας επίσημη πρόταση στον Ατρόμητο.

Ο Ισμαϊλά Ουεντραόγκο έχει τραβήξει πάνω του αρκετά βλέμματα από το εξωτερικό, μετά την εντυπωσιακή του παρουσία με τη φανέλα του Ατρομήτου την περσινή σεζόν. Ο διεθνής μέσος από τη Μπουρκίνα Φάσο φαίνεται να έχει κερδίσει το ενδιαφέρον της Οντένσε, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δανία, έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.

Το φετινό καλοκαίρι έχουν έρθει διάφορες προτάσεις τις οποίες έχει απορρίψει ο Ατρόμητος, ωστόσο τώρα η Οντένσε έχει μπει δυνατά και δεν αποκλείεται να καλύψει τον Ατρόμητο και στα λεφτά και στο ποσοστό μεταπώλησης που ζητάει. Συμφωνία δεν υπάρχει, ενώ μέχρι να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις, υπάρχει ήδη σε εξέλιξη αναζήτηση για τον πιθανό αντικαταστατη του στα χαφ.

Η δανέζικη ομάδα, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 5η θέση του πρωταθλήματος με 8 βαθμούς μετά από έξι αγωνιστικές, αναζητά ενίσχυση στη μεσαία γραμμή και ο 25χρονος χαφ του Ατρομήτου πληροί τα χαρακτηριστικά που θέλουν στο ρόστερ τους.