Παρά τον φόβο που υπήρχε για ρήξη χιαστού του Σωτήρη Τσιλούλη, ο επιθετικός του Ατρόμητου γλίτωσε τα χειρότερα και θα μείνει εκτός για 1 μήνα.

Ευχάριστα νέα στο «στρατόπεδο» του Ατρομήτου για τον Σωτήρη Τσιλούλη. Ο 30χρονος επιθετικός τραυματίστηκε στο γόνατο σε προπόνηση στην αρχή της εβδομάδας και παρά τον αρχικό φόβο που υπήρχε ακόμα και για ρήξη χιαστού τα αποτελέσματα ήταν θετικά.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής γλίτωση τα χειρότερα, καθώς τα αποτελέσματα της μαγνητικής έδειξαν πως έχει υποστεί μεγάλο οστικό οίδημα σε κνήμη - μηριαίο και κάκωση των έξω συνδεσμικών στοιχείων.

Όπως προκύπτει ο Τσιλούλης θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 1 μήνα, κάτι που σημαίνει πως θα δώσει αγώνα δρόμου για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Τα παιχνίδια του Ατρομήτου τον επόμενo μήνα