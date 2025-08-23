Ατρόμητος: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Τσιλούλης
Ευχάριστα νέα στο «στρατόπεδο» του Ατρομήτου για τον Σωτήρη Τσιλούλη. Ο 30χρονος επιθετικός τραυματίστηκε στο γόνατο σε προπόνηση στην αρχή της εβδομάδας και παρά τον αρχικό φόβο που υπήρχε ακόμα και για ρήξη χιαστού τα αποτελέσματα ήταν θετικά.
Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής γλίτωση τα χειρότερα, καθώς τα αποτελέσματα της μαγνητικής έδειξαν πως έχει υποστεί μεγάλο οστικό οίδημα σε κνήμη - μηριαίο και κάκωση των έξω συνδεσμικών στοιχείων.
Όπως προκύπτει ο Τσιλούλης θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 1 μήνα, κάτι που σημαίνει πως θα δώσει αγώνα δρόμου για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Τα παιχνίδια του Ατρομήτου τον επόμενo μήνα
- Παναιτωλικός - Ατρόμητος
- ΠΑΟΚ - Ατρόμητος
- Ατρόμητος - Άρης
- 1η αγωνιστικής League Phase Κυπέλλου Ελλάδας
- Πανσερραϊκός - Ατρομήτος
- 2η αγωνιστικής League Phase Κυπέλλου Ελλάδας
- Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet
