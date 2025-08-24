Βόκολος: «Ο δρόμος είναι μεγάλος, ήμασταν πολύ καλοί ανασταλτικά»

Οι δηλώσεις του Λεωνίδα Βόκολου στην κάμερα της καμερά της Cosmote TV μετά τη νίκη του Ατρομήτου επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Ο Ατρόμητος μπήκε με το «δεξί» στη σεζόν, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με 2-0, χάρη στα γκολ των Παλμεζάνο - β. Ο Λεωνίδας Βόκολος μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά τον αγώνα με τα Καναρίνια και στάθηκε στην πειθαρχία της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Βόκολου

«Ήμασταν αρκετά πειθαρχημένοι στο πλάνο, συγχαρητήρια στα παιδιά, από αύριο ετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι. Ο δρόμος είναι πολύ μεγάλος θέλουμε δουλειά για τη συνέχεια.

Ανασταλτικά ήμασταν αρκετά καλά. Τα πράγματα ήταν εύκολα για εμάς μετά το 0-2. Μόνο χαρά, αλλά από αύριο σταματά η χαρά και συνεχίζουμε τη δουλειά».

