Όπως έγραψαν στην Τουρκία ο Σωκράτης Διούδης έλυσε το συμβόλαιο του με την Γκαζιαντέπ και είναι έτοιμος να υπογράψει στον Άρη.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Σωκράτης Διούδης έχει προφορική συμφωνία σε τον Άρη για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη και σε αυτό το πλαίσιο ακύρωσε την προφορική του συμφωνία με την ΑΕΛ. Πλέον απομένουν λεπτομέρειες ώστε να επικυρωθεί το deal των δυο πλευρών και ο 32χρονος τερματοφύλακας να υπογράψει διετές συμβόλαιο, καθώς σύμφωνα με την ιστοσελίδα «reformhaber.com» έλυσε την συνεργασία του με την Γκαζιαντέπ.

«Μια σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην ομάδα Γκαζιαντέπ. Το συμβόλαιο του Έλληνα τερματοφύλακα Σωκράτη Διούδη λύθηκε κοινή συναίνεση. Ο Διούδης, ο οποίος είχε συμφωνήσει προηγουμένως με την ΑΕ Λάρισας, αλλά η μεταγραφή του δεν έγινε την τελευταία στιγμή, αναμένεται να επιστρέψει στην πρώην ομάδα του, τον Άρη», αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Σωκράτης Διούδης είναι… παιδί του Άρη καθώς προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου και αγωνίστηκε στην ομάδα σε δύο διαφορετικές περιόδους. Εξάλλου έγινε επαγγελματίας στον Άρη πριν από μια δεκατρία χρόνια και το καλοκαίρι του 2014 μεταγράφηκε στην Μπριζ για να επιστρέψει στους «κίτρινους» τη σεζόν 2016-17 διατηρώντας τον ρόλο του βασικού και να μεταγραφεί εκ νέου στον Παναθηναϊκό. Με τους «πράσινους» έπαιξε σε 125 παιχνίδια και τον Γενάρη του 2023 μεταγράφηκε στην πολωνική Ζαγκλέμπιε όπου συνολικά υπερασπίστηκε την εστία της σε 36 αγώνες.

Πέρυσι ήταν στην Γκαζιαντέπ με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια. Φέτος, χρησιμοποιήθηκε στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος για 23 λεπτά έπειτα από αποβολή του Μποζάν.