Ο Σωκράτης Διούδης επιστρέφει στο… σπίτι του καθώς πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ του Άρη με τον έμπειρο τερματοφύλακα για συμβόλαιο διάρκειας (τουλάχιστον) δύο χρόνων η οποία προφανώς και συνδυάζεται με την απόφαση λύσης του συμβολαίου του Χουλιάν Κουέστα.

Ένας γάμος που είχε αποφασιστεί, είναι θέμα χρόνου να γίνει κι αυτό αποδεικνύεται στην περίπτωση του Σωκράτη Διούδη. Κι έτσι, κάτι που δεν συνέβη πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν και τότε οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε συμφωνία, θα λάβει χώρα εντός των επόμενων ωρών. Αυτή η εξέλιξη διαφάνηκε από τις αρχές της εβδομάδας όταν ο έμπειρος τερματοφύλακας αποφάσισε να ακυρώσει την προφορική συμφωνία του με την ΑΕΛ. Ο λόγος ήταν προφανής. Ο Άρης.

Το τηλεφώνημα του Θόδωρου Καρυπίδη στον 32χρονο γκολκίπερ και η πρόταση για την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών άλλαξε ολοκληρωτικά τα δεδομένα. Εξάλλου, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία επιστροφής στο «Κλ. Βικελίδης». Η ίδια κουβέντα είχε γίνει και στις αρχές του καλοκαιριού. Τώρα όμως, το έδαφος αποδείχθηκε γόνιμο.

Είναι ευνόητο ότι η αλλαγή πλεύσης και των δύο πλευρών σχετίζεται με το οριστικό διαζύγιο του Άρη με τον Χουλιάν Κουέστα. Άνοιξε μια θέση τερματοφύλακα, άδειασε χώρο και στον (αγωνιστικό) προϋπολογισμό του συνόλου. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι δύο πλευρές κάθισαν στο τραπέζι έχοντας αποφασίσει τη συμφωνία.

Σε αντίθεση εξάλλου με το περασμένο καλοκαίρι, τούτη τη φορά δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο. Θυμίζουμε ότι πέρυσι, ο Άρης είχε μπει καθυστερημένα στην κούρσα διεκδίκησης του παίκτη ο οποίος ήδη είχε υπογράψει συμβόλαιο στην τουρκική Γκαζιάντεπ. Τότε, ο έμπειρος τερματοφύλακας είχε ζητήσει από τους Τούρκους να ακυρώσουν τη μεταξύ τους συμφωνία εκφράζοντας την επιθυμία επιστροφής στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη αλλά το αίτημά του δεν έγινε αποδεκτό. Κι έτσι χρειάστηκε να κάνει υπομονή για έναν χρόνο, για να φτάσουμε στο σήμερα.

Ο Σωκράτης Διούδης είναι… παιδί του Άρη καθώς προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου και αγωνίστηκε στην ομάδα σε δύο διαφορετικές περιόδους. Εξάλλου έγινε επαγγελματίας στον Άρη πριν από μια δεκατρία χρόνια και το καλοκαίρι του 2014 μεταγράφηκε στην Μπριζ για να επιστρέψει στους «κίτρινους» τη σεζόν 2016-17 διατηρώντας τον ρόλο του βασικού και να μεταγραφεί εκ νέου στον Παναθηναϊκό. Με τους «πράσινους» έπαιξε σε 125 παιχνίδια και τον Γενάρη του 2023 μεταγράφηκε στην πολωνική Ζαγκλέμπιε όπου συνολικά υπερασπίστηκε την εστία της σε 36 αγώνες.

Πέρυσι ήταν στην Γκαζιαντέπ με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια. Φέτος, χρησιμοποιήθηκε στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος για 23 λεπτά έπειτα από αποβολή του Μποζάν. Στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας ήταν εκτός αποστολής καθώς τόσο ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει όσο και η Γκαζιαντέπ έχει την πρόθεση λύσης του συμβολαίου του.

