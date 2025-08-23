Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Παναθηναϊκός προσφέρει 4,5 εκατομμύρια δολάρια στην Μπόκα Τζούνιορς για τη μεταγραφή του Βιθέντε Ταμπόρδα.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα. Το Τριφύλλι έχει ξεχωρίσει τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό για την αναβάθμιση του στο «10» και προσπαθεί να κλείσει το deal.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως δανεικός στην πρωταθλήτριας Αργεντινής, Πλατένσε, όμως ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς. Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι Πράσινοι προσφέρουν 4,5 εκατομμύρια δολάρια, συν μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων του Ταμπόρδα.

Αξιοσημείωτο πως για να κλείσει το deal θα πρέπει να τα βρει η Μπόκα Τζούνιορς με την Πλατένσε για τη διακοπή του δανεισμού του Αργεντινού, με τον Μέρλο να επισημαίνει πως τα δυο κλαμπ έχουν άριστες σχέσεις.

🚨[EXCLUSIVO] Panathinaikos busca llevarse a Vicente Taborda e hizo una oferta de u$s 4.5M más bonos por el 80% del pase.

*️⃣Está a préstamo en Platense hasta fin de año y Boca ya negocia con el Calamar (hay buena relación entre clubes) para tratar de que la operación se haga. pic.twitter.com/OvrRV8zxVf August 23, 2025

Το Who is Who του Ταμπόρδα

Πρόκειται για 24χρονο δεξιοπόδαρο, ύψους 1.78μ. επιτελικό μέσο, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και στα άκρα. Είναι Αργεντινός, όμως διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο.

Προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς, με της οποίας την πρώτη ομάδα μετράει 17 εμφανίσεις. Έχει δυο δανεισμούς στην Πλατένσε, με την οποία μετράει 85 εμφανίσεις. Έχει στεφθεί πρωταθλητής στη χώρα του τόσο με την Μπόκα (2022), όσο και με την Πλατένσε (2025).

Τη σεζόν που είναι σε εξέλιξη στην Αργεντινή μετράει 23 εμφανίσεις, με έξι γκολ και μια ασίστ.