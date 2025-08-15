Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Αργεντινή ο Παναθηναϊκός έχει προχωρημένες επαφές για την αγορά του βασικού δεκαριού της πρωταθλήτριας, Πλατένσε, Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος ανήκει στη Μπόκα Τζούνιορς!

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί στην μεσαία του γραμμή και το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta από την Αργεντινή, έχει προχωρήσει την αγορά του βασικού δεκαριού της πρωταθλήτριας της χώρας, Πλατένσε(Apertura), Βιθέντε Ταμπόρδα!

Ο 24χρονος επιτελικός μέσος που διακρίνεται για την τεχνική του κατάρτιση και την δημιουργία του, αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στην μεγάλη έκπληξη της Πλατένσε, αγωνιζόμενος ως δανεικός από την Μπόκα Τζούνιορς.

Έδωσε ασίστ, πέτυχε σημαντικά γκολ και κατάφερε να ανεβάσει κατακόρυφα την αξία της ποδοσφαιρικής του μετοχής.

Στο ''πράσινο στρατόπεδο'' βρίσκονται σε επαφές για την αγορά του και στην χώρα του τανγκό αναφέρουν πως η υπόθεση βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο για τον Παναθηναϊκό.

Το Who is Who του Ταμπόρδα

Πρόκειται για 24χρονο δεξιοπόδαρο, ύψους 1.78μ. επιτελικό μέσο, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και στα άκρα. Είναι Αργεντινός, όμως διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο.

Προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς, με της οποίας την πρώτη ομάδα μετράει 17 εμφανίσεις. Έχει δυο δανεισμούς στην Πλατένσε, με την οποία μετράει 85 εμφανίσεις. Έχει στεφθεί πρωταθλητής στη χώρα του τόσο με την Μπόκα (2022), όσο και με την Πλατένσε (2025).

Τη σεζόν που είναι σε εξέλιξη στην Αργεντινή μετράει 22 εμφανίσεις, με έξι γκολ και μια ασίστ.