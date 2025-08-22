Ο Παναθηναϊκός μετά την διαφαινόμενη απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες, ρίχνει όλο το βάρος στην απόκτηση δημιουργικού μέσου, με το Τριφύλλι να έχει προχωρημένες επαφές για την απόκτησή του Βισέντε Ταμπόρδα. Η υπόθεση του Αζεντίν Ουναϊ.

Ο Παναθηναϊκός κλείνει το κενό στη θέση του κεντρικού μέσου που δημιούργησε η πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, φέρνοντας τον Ρενάτο Σάντσες ως δανεικό από την Παρί, όπως αποκάλυψε το Gazzetta όταν πραγματικά υπήρξε συμφωνία του Τριφυλλιού με τον γαλλικό σύλλογο και την Πορτογάλο ποδοσφαιριστή και πλέον φουλάρει για την απόκτηση του δημιουργικού μέσου.

Εκεί, όπως έχουμε αποκαλύψει από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση του Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος ανήκει στη Μπόκα Τζούνιορς και αγωνίζεται ως δανεικός στη Πλατένσε.

Η περίπτωση του 24χρονου άσου που ήταν ο κορυφαίος μέσος στη λίγκα στο πρωτάθλημα Apertura, βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τους ''πράσινους'' και είναι πιθανό να υπάρχουν οριστικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχει σημείο επαφής όλων των εμπλεκομένων πλευρών σε μία διαπραγμάτευση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Τι συμβαίνει με τον Αζεντίν Ουναϊ

Από κει και πέρα και μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου που ουσιαστικά για τις ομάδες που παίζουν σε ευρωπαϊκή league phase και θέλουν να δηλώσουν νέα αποκτήματα στη λίστα της UEFA είναι στις 2 Σεπτεμβρίου, δεν πρέπει να αποκλείσουμε μία ανατροπή στην υπόθεση του Αζεντίν Ουναϊ, ο οποίος μέχρι και σήμερα, όμως, περιμένει προτάσεις από καλύτερα πρωταθλήματα από το ελληνικό.

Ο Μαροκινός μέσος παρά το γεγονός πως βρίσκεται σε συνεχή επαφή με ανθρώπους του Παναθηναϊκού, έχει αποφασίσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες να συνεχίσει την καριέρα του σε μία από τις πέντε κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες. Κατά προτίμηση στη La Liga, όπου υπάρχει το ενδιαφέρον από την Τζιρόνα.

Αν αλλάξει άποψη και αν στο Τριφύλλι αποφασίσουν να κάνουν μία τεράστια οικονομική υπέρβαση αγοράς του από την Μαρσέιγ(10 εκατομμύρια ευρώ είναι οι απαιτήσεις τους), τότε θα μπορούσε να γίνει το... μπαμ του καλοκαιριού, αν προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί κάποια άλλη κίνηση του ελληνικού συλλόγου στη θέση αυτή.

Τούτη την ώρα, όμως, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Στη ζωή, όμως γενικότερα και στο ποδόσφαιρο ειδικότερα, ποτέ μην λες ποτέ...