Stoiximan Super League 1: Σέντρα στο νέο Πρωτάθλημα με Ολυμπιακό και Άρη να ρίχνονται πρώτοι στη... μάχη
Αγωνιστική σε 3... δόσεις σε επίπεδο προγράμματος θα είναι η πρώτη του νέου Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1. Μία αγωνιστική στην οποία δεν θα διεξαχθεί το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ καθώς είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα αναβολής από τους γηπεδούχους λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.
Κατά τα λοιπά ντέρμπι δεν έχει αυτή η αγωνιστική με τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Αστέρα Aktor (σε ματς κεκλεισμένων των Θυρών λόγω τιμωρίας, όπως τιμωρίες από πέρυσι έχουν ο ΠΑΟΚ - μία - αλλά και ο ΟΦΗ, που έχει δύο) και τον Άρη να παίζει εντός με τον Βόλο. Οι Ολυμπιακός και Άρης παίζουν σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου και ο ΠΑΟΚ καθώς και η ΑΕΚ μία ημέρα μετά, την Κυριακή.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής
Σάββατο 23 Αυγούστου
20.00: Άρης - Βόλος (NS PRIME)
20.00: Ολυμπιακός - Αστέρας Aktor (COSMOTE SPORTS TV 1)
22.00: Παναιτωλικός - Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 2)
Κυριακή 24 Αυγούστου
20.15: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός (COSMOTE SPORTS TV 1)
21.00: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ (NS PRIME)
Δευτέρα 25 Αυγούστου
19.30: Λεβαδειακός - Κηφισιά (NS 2)
- Έχει αναβληθεί το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η πρώτη σέντρα της σεζόν για τη Stoiximan Super League στο πρόγραμμα της ημέρας
- Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ο στράικερ Αθόν αρέσει στον Μεντιλίμπαρ και κερδίζει πόντους
- Ολυμπιακός, μεταγραφές: Οι Τούρκοι τον... χαβά τους για τον Τζολάκη, οι Ερυθρόλευκοι αξιώνουν τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ