Η πρώτη αγωνιστική του νέου Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1 ξεκινά σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου, όπου δεσπόζουν το Ολυμπιακός - Αστέρας και το Άρης - Βόλος.

Αγωνιστική σε 3... δόσεις σε επίπεδο προγράμματος θα είναι η πρώτη του νέου Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1. Μία αγωνιστική στην οποία δεν θα διεξαχθεί το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ καθώς είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα αναβολής από τους γηπεδούχους λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Κατά τα λοιπά ντέρμπι δεν έχει αυτή η αγωνιστική με τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Αστέρα Aktor (σε ματς κεκλεισμένων των Θυρών λόγω τιμωρίας, όπως τιμωρίες από πέρυσι έχουν ο ΠΑΟΚ - μία - αλλά και ο ΟΦΗ, που έχει δύο) και τον Άρη να παίζει εντός με τον Βόλο. Οι Ολυμπιακός και Άρης παίζουν σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου και ο ΠΑΟΚ καθώς και η ΑΕΚ μία ημέρα μετά, την Κυριακή.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Σάββατο 23 Αυγούστου

20.00: Άρης - Βόλος (NS PRIME)

20.00: Ολυμπιακός - Αστέρας Aktor (COSMOTE SPORTS TV 1)

22.00: Παναιτωλικός - Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 2)

Κυριακή 24 Αυγούστου

20.15: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός (COSMOTE SPORTS TV 1)

21.00: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ (NS PRIME)

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19.30: Λεβαδειακός - Κηφισιά (NS 2)