Όλες οι μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει από τις 14 ομάδες της Stoiximan Super League λίγο πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Η ώρα της «σέντρας» της Stoiximan Super League πλησιάζει! Το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 ξεκινάει αυτό το τριήμερο (23-25/9) και 12 από τις 14 ομάδες θα μπουν σε αυτόν τον «μαραθώνιο». Θυμίζουμε πως εξαιρέσεις αποτελούν ο Παναθηναϊκός κι ο ΟΦΗ, λόγω του δικαιώματος που άσκησε το Τριφύλλι για αναβολή τους ματς, στο πλαίσιο των αναμετρήσεων με τη Σάμσουνσπορ για τα Play Offs του Europa League.

Φυσικά για ακόμα ένα καλοκαίρι είχαμε έντονη μεταγραφική κινητικότητα από τους «μονομάχους» του πρωταθλήματος, στην προσπάθεια τους να παρουσιαστούν τη σεζόν που ξεκινάει όσο το δυνατόν πιο ισχυροί. Βέβαια άλλες ομάδες έκαναν μετρημένες επιλογές ενίσχυσης κι άλλες... ολικό «λίφτινγκ», όπως επί παραδείγματι ο Άρης, ο Πανσερραϊκός, ο Βόλος και η ΑΕΛ Novibet, η οποία επέστρεψε στα «σαλόνια» έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Βέβαια το γεγονός ότι ξεκινάει η Stoiximan Super League δε σημαίνει πως και οι 14 ομάδες έχουν τελειώσει τα «ψώνια» τους. Μη ξεχνάμε πως η μεταγραφική περίοδος στα μέρη μας διαρκεί έως τις 12 Σεπτεμβρίου κι από εκεί και πέρα υπάρχει έξτρα παράταση δύο εβδομάδων (26/9) για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές.

Το Gazzetta σας παραθέτει όλο το πάρε - δώσει που έχουν κάνει τα κλαμπ που συνθέτουν το «παζλ» του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περιόδου λίγες ώρες πριν την πρώτη σέντρα της Stoiximan Super League.

Ολυμπιακός

Ήρθαν

Ρεμί Καμπελά, επιθετικός – ελεύθερος από τη Λιλ

Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, επιθετικός - μεταγραφή από την Κόμο αντί 8 εκατομμυρίων ευρώ

Ντιόγκο Νασιμέντο, μέσος - μεταγραφή από τη Βιζέλα αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ

Λορέντσο Σιπιόνι, μέσος - μεταγραφή από την Τίγκρε αντί 3.7 εκατομμυρίων ευρώ

Αλέξανδρος Καλογερόπουλος, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον Βόλο

Ρούμπεν Βέζο, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Εγιούπσπορ

Νίκος Γκοτζαμανίδης, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στη Λαμία

Ισίδωρος Κουτσίδης, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον Βόλο

Χρήστος Λιάτσος, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στα Χανιά

Θανάσης Κουτσογούλας, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον Πανσερραϊκό

Ντίμπι Κεϊτά, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στο Αιγάλεω

Έφυγαν

Χαράλαμπος Κωστούλας, επιθετικός – με μεταγραφή στην Μπράιτον αντί περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ

Kρίστοφερ Βέλντε, επιθετικός - με μεταγραφή στο Πόρτλαντ αντί 4,5 εκατομμυρίων ευρώ

Ανδρέας Ντόι, αμυντικός – δανεικός στη Ρίο Άβε

Γιώργος Μασούρας, επιθετικός – δανεικός στην Αλ Καλίτζ

Ντόρον Λάιντνερ, αμυντικός – δανεικός στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Νίκος Αθανασίου, αμυντικός – δανεικός στη Ρίο Άβε

Νταβίντ Κάρμο, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Αντρέ Όρτα, μέσος – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στην Μπράγκα

Λουίς Πάλμα, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στη Σέλτικ

Μάρκο Στάμενιτς, μέσος – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Θεοφάνης Μπακούλας, μέσος – δανεικός στη Ρίο Άβε

Χεφτέ Μπετανκόρ, επιθετικός – δανεικός στην Αλμπαθέτε

Νέλσον Άμπι, αμυντικός – δανεικός στη Ρίο Άβε

Κωνσταντίνος Κωστούλας, αμυντικός – μεταγραφή στον ΟΦΗ

Άντζελο Σίνα, τερματοφύλακας – δανεικός στη Ρίο Άβε

Αντώνης Παπακανέλλος, μέσος - δανεικός στη Ρίο Άβε

Παναθηναϊκός

Ήρθαν

Γιώργος Κυριακόπουλος, αμυντικός – με μεταγραφή αντί 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μόντσα

Νταβίντε Καλάμπρια, αμυντικός - ελεύθερος από τη Μίλαν

Αχμέντ Τουμπά, αμυντικός – με μεταγραφή αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ από τη Μπασακσεχίρ

Πέδρο Τσιριβέγια, μέσος – με μεταγραφή αντί 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ναντ

Ανάς Ζουραρί, μέσος - δανεικός από τη Λανς

Αλμπάν Λαφόντ, τερματοφύλακας, δανεικός από τη Ναντ

Κωνσταντίνος Κότσαρης, ελεύθερος από την Καλαμάτα

Τόνι Βιλένα, μέσος – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Αλάνιασπορ

Γιώργος Κυριόπουλος, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Κηφισιά

Μιγκέλ Ταβάρες, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Παναχαϊκή

Χρήστος Κρυπαράκος, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στη Νίκη Βόλου

Θανάσης Προδρομίτης, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στη Νίκη Βόλου

Έφυγαν

Γιώργος Βαγιαννίδης, αμυντικός - μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνατς αντί 12 εκατομμυρίων ευρώ

Νεμάνια Μαξίμοβιτς, μέσος - μεταγραφή στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ

Αζεντίν Ουναΐ, μέσος – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στη Μαρσέιγ

Ρούμπεν Πέρεθ, μέσος – ελεύθερος στην Κηφισιά

Κλίντμαν Λίλο, τερματοφύλακας – ελεύθερος στον ΟΦΗ

Δημήτρης Λημνιός, επιθετικός - δανεικός στη Φορτούνα Σιτάρντ

Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα, επιθετικός – ελεύθερος

Γουίλιαν Αράο, μέσος – ελεύθερος στη Σάντος

Μπαρτ Σένκεφελντ, αμυντικός – ελεύθερος

Χόρντουρ Μάγκνουσον, αμυντικός – ελεύθερος

Ζέκα, μέσος – αποσύρθηκε

ΠΑΟΚ

Ήρθαν

Γιώργος Γιακουμάκης, επιθετικός - δανεικός από την Κρουζ Αζούλ με ενοίκιο 1,8 εκατομμυρίων ευρώ

Λούκα Ιβανούσετς, επιθετικός - δανεικός από τη Φέγενορντ

Σουαλιό Μεϊτέ, μέσος – με μεταγραφή 1 εκατομμυρίου ευρώ από την Μπενφίκα

Λούκα Γκουγκεσασβίλι, τερματοφύλακας – με μεταγραφή από τον Πανσερραϊκό

Γκρεγκ Τέιλορ, αμυντικός – ελεύθερος από τη Σέλτικ

Τζόντζο Κένι, αμυντικός – ελεύθερος από τη Χέρτα

Μαμαντού Μπαλντέ, επιθετικός - με μεταγραφή από την Πάφο

Αντρέ Ρικάρντο, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Τσάβες

Έφυγαν

Ντομινίκ Κοτάρσκι, τερματοφύλακας - με μεταγραφή 5 εκατομμυρίων ευρώ στην Κοπεγχάγη

Ταρίκ Τισουντάλι, επιθετικός – με μεταγραφή 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στην Κορ Φακάν

Σέρχιο Πένια, μέσος - μεταγραφή 300.000 ευρώ στην Αλιάνζα Λίμα

Ματέους Βιετέσκα, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στην Κάλιαρι

Στέφαν Σβαμπ, μέσος – ελεύθερος στη Χόλσταϊν Κίελ

Χρήστος Ταλιχμανίδης, τερματοφύλακας – ελεύθερος στον Ολυμπιακό Λευκωσίας

Γιόνι Ότο, αμυντικός – ελεύθερος στην Αλαβές

Ομάρ Κόλι, αμυντικός – ελεύθερος

Φιλίπε Σοάρες, μέσος – δανεικός στη Νασιονάλ

Μπράντον Τόμας, επιθετικός – ελεύθερος στον Απόλλωνα Λεμεσού

Τιεμουέ Μπακαγιόκο, μέσος – ελεύθερος

Αλί Σαμάτα, επιθετικός – ελεύθερος

Αντελίνο Βιεϊρίνια, αμυντικός – σταμάτησε την καριέρα του

ΑΕΚ

Ήρθαν

Λούκα Γιόβιτς, επιθετικός - ελεύθερος από τη Μίλαν

Ραζβάν Μαρίν, μέσος - με μεταγραφή 1,7 εκατομμυρίων ευρώ από τν Κάλιαρι

Ντέρεκ Κουτέσα, επιθετικός – ελεύθερος από τη Σερβέτ

Δημήτρης Καλοσκάμης, επιθετικός – με μεταγραφή 1,1 εκατομμύριo ευρώ από τον Ατρόμητο

Φιλίπε Ρέλβας, αμυντικός – μεταγραφή 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Γκιμαράες

Τζέιμς Πενράις, αμυντικός – μεταγραφή 2,3 εκατομμυρίων ευρώ από τη Χαρτς

Ζίνι, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον Λεβαδειακό

Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Ανόρθωση

Έφυγαν

Νταμιάν Σιμάνσκι, μέσος - με μεταγραφή 1,2 εκατομμυρίων ευρώ στη Λέγκια Βαρσοβίας

Πάολο Φερνάντες, μέσος - δανεικός στην Αλ Καλίτζ

Έρικ Λαμέλα, μέσος - σταμάτησε την καριέρα του

Σωτήρης Τσιλούλης, επιθετικός - ελεύθερος στον Ατρόμητος

Τσίτσαν Στάνκοβιτς, τερματοφύλακας – ελεύθερος

Χαμέντ Φοφανά, μέσος - δανεικός στον Ηρακλή

Ελιάν Σόσα, επιθετικός - δανεικός στην Ανόρθωση

Βεντάτ Ραντόνια, αμυντικός – ελεύθερος

Εχσάν Χατζισαφί, αμυντικός – ελεύθερος στη Σεπαχάν

Γιώργος Θεοχάρης, τερματοφύλακας – ελεύθερος στη Νέα Αρτάκη

Μιχάλης Κοσίδης, επιθετικός – με μεταγραφή στη Λούμπιν Ζάγκλιεμπιε

Δημήτρης Βαλκάνης, αμυντικός - δανεικός στην Μπέισμπεϊν Ρόαρ

Άρης

Ήρθαν

Ούρος Ράτσιτς, μέσος - με μεταγραφή 3 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σασουλό

Νόα Φαντιγκά, αμυντικός – με μεταγραφή 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από τη Γάνδη

Φέντρικ Γένσεν, μέσος - ελεύθερος από την Άουγκσμπουργκ

Πέδρο Άλβαρο, αμυντικός – ελεύθερος από την Εστορίλ

Τίνο Καντεβέρε, επιθετικός - ελεύθερος από τη Ναντ

Αλβάρο Τεχέρο, αμυντικός - ελεύθερος από τη Ναντ

Τάσος Δώνης, επιθετικός – ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ

Γιάννης Γιαννιώτας, επιθετικός – ελεύθερος από τον Λεβαδειακό

Γιώργος Αθανασιάδης, τερματοφύλακας – ελεύθερος από την ΑΕΚ Λάρνακας

Λάρνακας Λόβρο Μάικιτς, τερματοφύλακας – με μεταγραφή 200.000 ευρώ από την Ίστρα

Ολίμπιου Μορουτσάν, μέσος - ελεύθερος από την Ανκαραγκουτσού

Kάρλες Πέρεθ, επιθετικός - δανεικός από τη Θέλτα

Νόα Σόνκο Σάντμπεργκ, αμυντικός - δανεικός από τη Λουντογκόρετς

Γκάμπριελ Μισεουί, μέσος - δανεικός από την Τζιρόνα

Έφυγαν

Φίλιπ Σίντκλεφ, τερματοφύλακας - με μεταγραφή 400.000 ευρώ στην Αλ Μπιντά

Χοσέ Σιφουέντες, μέσος – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στη Ρέιντζερς

Αλβάρο Σαμόρα, επιθετικός - δανεικός στη Βιζέου

Ντάριο Σπίκιτς, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στη Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Μάρκο Κέρκεζ, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στην Παρτίζαν

Βλάντιμιρ Νταρίντα, μέσος – ελεύθερος στη Χράντετς Καλόβε

Ζαν Ζουλ, μέσος - ελεύθερος

Ντομαγκόι Πάβισιτς, μέσος – δανεικός στην Γκόριτσα

Βαλεντίνο Φατόρε, αμυντικός – ελεύθερος

Χουάνκαρ, αμυντικός – ελεύθερος

Φραν Βέλεθ, αμυντικός – ελεύθερος στην Καρταχένα

Ρούμπεν Πάρντο, μέσος – ελεύθερος

Μάρτιν Μοντόγια, αμυντικός – ελεύθερος

Ούγκο Μάγιο, αμυντικός – ελεύθερος

Κίκε Σαβέριο, επιθετικός – ελεύθερος

Κωνσταντίνος Κυριαζής, τερματοφύλακας – ελεύθερος στην Κονκουένσε

Αστέρας AKTOR

Ήρθαν

Ισιαγκά Σιλά, αμυντικός - ελεύθερος από τη Μόνπελιε

Δημήτρης Εμμανουηλίδης, επιθετικός – ελεύθερος από τη Βέιλε

Ρόμπερτ Ιβάνοφ, αμυντικός - ελεύθερος από την Μπράουνσβαϊγκ

Νίκολα Σπίτσιτς, αμυντικός – ελεύθερος από την Τενερίφη

Τζούνιορ Μεντιέτα, μέσος - ελεύθερος από την Ακ Φαϊσάλι

Ντάνι Φερνάντεθ, αμυντικός - ελεύθερος από τη Χίμκι

Γιώργος Χαραλαμπόγλου, επιθετικός - με μεταγραφή από την Ουτρέχτη

Κωνσταντίνος Πομόνης, αμυντικός – ελεύθερος από τον Ατρόμητο

Σπύρος Αγγελίδης, τερματοφύλακας – ελεύθερος από τη Βέρντερ Βρέμης

Έφυγαν

Τιμίπερε Τζόνσον Έμπο,μέσος – η Κηφισιά ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς

ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς Φεντερίκο Άλβαρες, αμυντικός – ελεύθερος στην Τίγκρε

Διαμαντής Χουχούμης αμυντικός – ελεύθερος στην Κηφισιά

Σεσκ Ρεγκίς, επιθετικός – ελεύθερος στη Βαν Σπορ

Νίκος Ζουγλής,επιθετικός - με μεταγραφή στον Ολυμπιακό

Κωνσταντίνος Αγγελάκης, επιθετικός - με μεταγραφή στον Ολυμπιακό

Φώτης Σγουρής, τερματοφύλακας - ελεύθερος στον Πανιώνιο

Σάμι Φαράι, μέσος - ελεύθερος στη Ράντνικ Μπιτζέτζι

Ερίκ Νταρνέλ Μπιλέ, επιθετικός - ελεύθερος

Νίκος Γραμματικάκης, τερματοφύλακας – ελεύθερος στον Βόλο

Ρουμπέν Γκαρθία, αμυντικός – ελεύθερος

Σιμόν Ντελί, αμυντικός – ελεύθερος στη Σλάβια Πράγας Β'

Τάσος Χατζηγιοβάνης, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στην Εγιούπσπορ

Εκερέτε Ουντόμ, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στη Βιγιαρεάλ

Ατρόμητος

Ήρθαν

Όγκνιεν Οζέγκοβιτς, επιθετικός - με μεταγραφή από την Παρί

Σωτήρης Τσιλούλης, επιθετικός - ελεύθερος από την ΑΕΚ

Γέρε Ούρονεν, αμυντικός - ελεύθερος από την ΑΪΚ Στοκχόλμης

Γιώργος Παπαδόπουλος, αμυντικός – ελεύθερος από τα Χανιά

Βασίλης Αθανασίου, τερματοφύλακας - ελεύθερος από τον ΠΑΣ Γιάννινα

Έφυγαν

Δημήτρης Καλοσκάμης, μέσος – με μεταγραφή 1,1 εκατομμυρίου ευρώ στην ΑΕΚ

Φρανζ Μπρόρσον, αμυντικός - ελεύθερος στον ΑΠΟΕΛ

Νίκος Αθανασίου, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στον Ολυμπιακό

Καρλίτος, επιθετικός – ελεύθερος στη Βιέτζιστα

Κωνσταντίνος Πομόνης, αμυντικός – ελεύθερος στον Αστέρα AKTOR

Αμρ Ουάρντα, επιθετικός – ελεύθερος

Σπύρος Αμπαρτζίδης, μέσος – ελεύθερος

Γιάννης Σάλτας, τερματοφύλακας – ελεύθερος

Γιώργος Βρακάς, επιθετικός – ελεύθερος στην Μπέισμπεϊν Ρόαρ

Μιχάλης Σταματούλας, αμυντικός – ελεύθερος στην Ελλάς Σύρου

ΟΦΗ

Ήρθαν

Τιάγκο Νους, επιθετικός – ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς από την Αρχεντίνος Τζούνιορς

Κλίντμαν Λίλο, τερματοφύλακας – ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό

Έντι Σαλσέδο, επιθετικός – ελεύθερος από την Ίντερ

Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, αμυντικός - ελεύθερος από την Γκόριτσα

Μάρκο Ρακονιάτς, επιθετικός - ελεύθερος από τη Λοκομοτίβ Μόσχας

Μανώλης Φαϊτάκης, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον Διαγόρα

Έφυγαν

Ντάνιελ Ναούμοφ, τερματοφύλακας - ελεύθερος

Λόικ Φερνάντες, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στην Γκενκ

Τζόρνταν Σίλβα, αμυντικός – ελεύθερος

Μάρκο Μπάκιτς, μέσος – ελεύθερος

Αντριάν Ριέρα, μέσος – ελεύθερος

Ματέους Μπρεσάν, αμυντικός – ελεύθερος στη Σαπεκοένσε

Τίτος Κουτεντάκης, μέσος - ελεύθερος στα Χανιά

Κωνσταντίνος Χνάρης, αμυντικός – δανεικός στην Ελλάς Σύρου

Βασίλης Σηφάκης, τερματοφύλακας – ελεύθερος

Δημήτρης Σωτηρίου, τερματοφύλακας – ελεύθερος στη Χερσόνησο

Ανδρέας Αδαμάκης, μέσος – ελεύθερος

Ηλίας Σημαντιράκης, αμυντικός – ελεύθερος στα Χανιά

Βασίλης Πίστικος, μέσος – ελεύθερος στον Γιούχτα

Σπύρος Ζαχαριουδάκης, μέσος – ελεύθερος

Λεβαδειακός

Ήρθαν

Σεμπάστιαν Παλάσιος, επιθετικός - ελεύθερος από Ταγέρες

Γιούρι Λοντίγκιν, τερματοφύλακας ελεύθερος από τον Παναθηναϊκός

Μπένζαμιν Βέρμπιτς, επιθετικός – επιστροφή

Γιάννης Τσιβελεκίδης, αμυντικός - ελεύθερος από την Athens Kallithea

Γκιγιέρμο Μπάλτσι, μέσος - δανεικός από Νιούελς

Άαρον Τσιμπόλα, μέσος – ελεύθερος από τη Λαμία

Γιώργος Μανθάτης, αμυντικός – ελεύθερος από την Athens Kallithea

Κωνσταντίνος Γκούμας, μέσος– ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ

Γιάννης Σουρδής, τερματοφύλακας - ελεύθερος από τη Λαμία

Χισάμ Λαγιούς, επιθετικός - δναεικός από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ταξιάρχης Φίλων, αμυντικός – ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ

Ενίς Τσοκάι, μέσος – δανεικός από τον Παναθηναϊκό

Κέβιν Γιοκέ, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Παναχαϊκή

Ρενίλντ Κασέμι, μέσος – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Καβάλα

Έφυγαν

Ζίνι, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στην ΑΕΚ

Γκιγιέρμο Μπάλτσι, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στη Νιούελς

Γιάννης Γιαννιώτας, επιθετικός – ελεύθερος στον Άρη

Αβίβ Άβραχαμ, επιθετικός – ελεύθερος στην Κιριάτ Σμόνα

Ραμίρο Μακάνιο, τερματοφύλακας – ελεύθερος

Μαξιμιλιάνο Μορέιρα, αμυντικός – ελεύθερος

Χοσέ Ρομό, επιθετικός – ελεύθερος

Ροντρίγκο Εραμούσπε, αμυντικός – ελεύθερος

Φαμπρίτσιο Πεντρόσο, επιθετικός – ελεύθερος

Θανάσης Γκαραβέλης, τερματοφύλακας – ελεύθερος

Πασχάλης Κάσσος, επιθετικός – ελεύθερος

Αλφρέδο Μεχία, μέσος – ελεύθερος

Ρενίλντ Κασέμι, μέσος – ελεύθερος

Στέφανος Χαβαλές, αμυντικός – ελεύθερος

Κωνσταντίνος Βέρρης, αμυντικός – ελεύθερος

Παναιτωλικός

Ήρθαν

Ουναί Γκαρθία, αμυντικός – ελεύθερος από την Οσασούνα

Ντιέγκο Εστεμπάν, επιθετικός – ελεύθερος από την Αλγκεθίρας

Κριστιάν Μανρίκε, αμυντικός – ελεύθερος από την Αλκορκόν

Λάμπρος Σμυρλής, επιθετικός – ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ Β’

Β’ Ζίβκο Ζίβκοβιτς, τερματοφύλακας – ελεύθερος από την Ανόρθωση

Χόρχε Αγκίρε, επιθετικός – δανεικός από τη Ζιλ Βιθέντε

Αλεξάντρου Ματσάν, μέσος - ελεύθερος από την Ντιμπά Αλ Χισν

Κόνραντ Μίχαλακ, επιθετικός - ελεύθερος από την Οχόντ

Κόστα Άλεξιτς, επιθετικός - ελεύθερος από την Ιγκιντίρ

Λάζαρ Κόγιτς, μέσος - με μεταγραφή από τη Χέγκελμαν

Έφυγαν

Γιώργος Λιάβας, μέσος - με μεταγραφή στη Ρίο Άβε

Ντάνιελ Λαχούντ, επιθετικός - ελεύθερος στη Ρόντα

Σεμπάστιαν Λομόνακο, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στη Γοδόι Κρουζ

Φακούντο Πέρες, μέσος – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στη Λανούς

Ανδρέας Τεττέη, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στην Κηφισιά

Γιασμίν Σελίκοβιτς, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στην Αχμάτ Γκρόζνι

Αντρίγια Μαϊντέβατς, επιθετικός – ελεύθερος στη Ναπρέντακ

Σέρχιο Ντίας, επιθετικός – ελεύθερος στη Λουκένιο

Γιάννης Μπουζούκης, επιθετικός – ελεύθερος στο Βόλο

Νώντας Παντελάκης, αμυντικός – ελεύθερος στην ΑΕΛ

Αντώνης Στεγιάκης, τερματοφύλακας – ελεύθερος

Αντρές Ρόα, επιθετικός – ελεύθερος

Μιχάλης Μπακάκης, αμυντικός – ελεύθερος

Φερμίν Ρουίθ, αμυντικός – ελεύθερος

Βόλος

Ήρθαν

Λάζαρος Λάμπρου, επιθετικός – ελεύθερος από τη Ρακόφ

Κάρλες Σόρια, αμυντικός – ελεύθερος από τη Λαμία

Γιάννης Μπουζούκης, μέσος - ελεύθερος από τον Παναιτωλικό

Αντεμπάγιο Αντελέγε, τερματοφύλακας - ελεύθερος από την ΕΝ Παραλιμίνου

Όσκαρ Πίντσι, επιθετικός - ελεύθερος από την Εροκσπόρ

Βασίλης Γρόσδης, μέσος – ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ Β’

Β’ Νίκος Γραμματικάκης, τερματοφύλακας – ελεύθερος από τον Αστέρα AKTOR

Γιάννης Κάργας, αμυντικός – ελεύθερος από την Ανόρθωση

Ναμπίλ Μακνί, επιθετικός, ελεύθερος από τη Χεμπάρ

Γιώργος Λαγωνίδης, αμυντικός – ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ Β’

Β’ Μάριος Σινανάι, αμυντικός – ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ Β’

Β’ Νούριο Φορτούνα, αμυντικός – δανεικός από τη Γάνδη

Αντόνιο Θαρθάνα, επιθετικός – ελεύθερος από την Ίμπιζα

Νταβίντ Μαρτίνες, μέσος - δανεικός από την Ιντεπεντιέντε

Γιόκα, μέσος - ελεύθερος από την Γκετσεμπιρλίγκι

Ιάσονας Κύρκος, μέσος - ελεύθερος από τον ΠΑΣ Γιάννινα

Σαΐντ Χαμούλιτς, επιθετικίς - ελεύθερος από την Τουλούζις

Έφυγαν

Αλέξης Καλογερόπουλος, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στον Ολυμπιακό

Ισίδωρος Κουτσίδης, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στον Ολυμπιακό

Ντανιέλ Σούντγκρεν, αμυντικός – ελεύθερος στη Ντέγκερφορς

Νάτσο Χιλ, επιθετικός - ελεύθρος στην Τενερίφη

Ντάνιελ Σούντγκρεν, αμυντικός - ελεύθερος στην Ντέγκρε

Σίμος Παπαδόπουλος, τερματοφύλακας, ελεύθερος στην Athens Kallithea

Στέφανος Κατσικάς, αμυντικός - δανεικός στον Ηρακλή

Σιμόν Σκραμπ, επιθετικός – ελεύθερος στην Πολόνια Βαρσοβίας

Μαρκ Κόσζτα, επιθετικός – ελεύθερος

Λούκας Μπερναντού, μέσος – ελεύθερος

Γιασίν Ασεχνούν, επιθετικός – ελεύθερος

Κυριάκος Ασλανίδης, αμυντικός – ελεύθερος στον Πανιώνιο

Νεμάνια Μίλετιτς, αμυντικός – ελεύθερος

Ντανιέλ Κόβατς, τερματοφύλακας – ελεύθερος

Ζόρι Ντε Καμπς, μέσος – ελεύθερος

Πέδρο Κόντε, επιθετικός – ελεύθερος

Νίκος Δόσης, μέσος – ελεύθερος

Πανσερραϊκός

Ήρθαν

Αντρέι Ιβάν, επιθετικός - ελεύθερος από την Κραϊόβα

Ζιντάν Μπαντζάγκι, μέσος - ελεύθερος από τη Φεϊρένσε

Ίβα Γκελασβίλι, αμυντικός - ελευθερός από την Ιμπερία

Μάθιου Γκιγιομέ, μέσος – ελεύθερος από τη Σταλ Μίελετς

Μάριος Τσασούλης, αμυντικός - ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ

Αντρέ Γκριν, επιθετικός - ελεύθερος από Ρόδεραμ

Γιοέλ Αρμουγκόμ, αμυντικός – ελεύθερος από την Κλερμόν

Γιάννης Δοϊρανλής, μέσος - ελεύθερος από τη Λαμία

Βέρνον Ντε Μάρκο, αμυντικός - ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού

Γιοέλ Αρμουνιόν, αμυντικός - ελεύθερος από την Κλερμόν

Βίκτορ Ρουμιάντσεφ, μέσος - ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ

Ζαν – Μπαπτίστ Λεό, επιθετικός – ελεύθερος από τον ΠΑΣ Γιάννινα

Χαράλαμπος Γεωργιάδης, αμυντικός – ελεύθερος από τη Νυρεμβέργη

Μιγκέλ Φαλέ, επιθετικός – ελεύθερος από τη Μαφρά

Φρανσίσκο Τιναλίνι, τερματοφύλακας – ελεύθερος από τη Μοντεβιδέο

Φίλιππος Δημητριάδης, αμυντικός – ελεύθερος από την Καβάλα

Χαράλαμπος Γεωργιάδης, αμυντικός - ελεύθερος από τη Νυρεμβέργη

Μιχάλης Πουρλιοτόπουλος, τερματοφύλακας - ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ

Λευτέρης Λύρατζης, αμυντικός - δανεικός από τον ΠΑΟΚ

Έφυγαν

Λούκα Γκουγκεσασβίλι, τερματοφύλακας – με μεταγραφή στον ΠΑΟΚ

Χεφτέ Μπετανκόρ, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στον Ολυμπιακό

Χουάν Σαλαζάρ, επιθετικός - με μεταγραφή στη Γιατάι

Μίλος Ντέλετιτς, επιθετικός - ελεύθερος στον Ηρακλή

Θανάσης Κουτσογούλας, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στον Ολυμπιακό

Μοχαμέντ Φαρές, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στη Λάτσιο

Παναγιώτης Δεληγιαννίδης, αμυντικός – ελεύθερος στην ΑΕΛ

Πασχάλης Στάικος, μέσος – ελεύθερος στην ΑΕΛ

Σταύρος Πεταυράκης, αμυντικός – ελεύθερος στην Αναγέννηση Καρδίτσας

Βασίλης Κατσουλίδης, αμυντικός – ελεύθερος στην Καβάλα

Γκάμπριελ Πιρές, μέσος – ελεύθερος

Μπράιαν Γκαλβάν, επιθετικός – ελεύθερος

Ζήσης Χατζηστραβός, επιθετικός – ελεύθερος στην ΑΕΛ

Στεφάν Ομεόνγκα, μέσος – ελεύθερος

Εμίλ Μπέργκστρεμ, αμυντικός – ελεύθερος

Ιάσονας Ντάβιντσον, αμυντικός – ελεύθερος

Παναγιώτης Κατσίκας, τερματοφύλακας – ελεύθερος στον ΟΦΗ

Αριστοτέλης Καρασαλίδης, αμυντικός – ελεύθερος

Γιώργος Παπαβασιλείου, επιθετικός – ελεύθερος

Ζαχαρίας Παπαδημητρίου, μέσος – ελεύθερος

Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, επιθετικός – ελεύθερος

Αναστάσης Σαμπουντζής, μέσος – ελεύθερος στο Νέστο Χρυσούπολης

Βασίλης Κατσουλίδης, αμυντικός – ελεύθερος στην Καβάλα

ΑΕΛ Novibet

Ήρθαν

Γιάνι Ατανάσοφ, μέσος - ελεύθερος από την Κρακοβία

Σουφιάν Τσάκλα, αμυντικός - ελεύθερος από Σαμπάχ

Έρικ Φεριγκρά, αμυντικός – ελεύθερος από την Πάσος Φερέιρα

Ζήσης Χατζηστραβός, μέσος ελεύθερος από τον Πανσερραϊκό

Άντζελο Σαγκάλ, επιθετικός - ελεύθερος από τον Απόλλωνας Λεμεσού

Λούμπορς Τούπτα, επιθετικός - ελεύθερος από τη Σλόβαν Λίμπερετς

Κινγκ Φαϊσάλ, επιθετικός - ελεύθερος από τη Σάο Πάολο

Φακούντο Πέρες, μέσος – δανεικός από τη Λανούς

Βασίλης Σουρλής, μέσος - ελεύθερος από τη Λαμία

Παναγιώτης Δεληγιαννίδης, αμυντικός – ελεύθερος από τον Πανσερραϊκό

Πασχάλης Στάικος, μέσος – ελεύθερος από τον Πανσερραϊκό

Νίκος Μελίσσας, τερματοφύλακας – ελεύθερος από τη Νέα Σαλαμίνα

Χρήστος Γιούσης, επιθετικός - ελεύθερος από την Καρμιώτισα

Κωνσταντίνος Αποστολάκης, τερματοφύλακας – ελεύθερος

Μπόγιαν Κοβάσεβιτς, αμυντικός – ελεύθερος από την Καρμιώτισσα

Λεάντρο Γκαράτε, επιθετικός – με δανεισμό από την Ουρακάν

Νώντας Παντελάκης, αμυντικός – ελεύθερος από τον Παναιτωλικό

Έφυγαν

Βαγγέλης Γραββάνης, επιθετικός – με μεταγραφή στον ΠΑΟΚ

Νίκος Βαφέας, αμυντικός – ελεύθερος στην Καλαμάτα

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, επιθετικός – ελεύθερος στον Πανιώνιο

Βίκτορ Στίνα, επιθετικός – ελεύθερος στη Ζίμπρου Κισινάου

Άγγελος Οικονόμου, μέσος – ελεύθερος στην Καλαμάτα

Στάθης Τάχατος, αμυντικός - ελεύθερος στην Καλαμάτα

Οδυσσέας Λυμπεράκης, αμυντικός – ελεύθερος στην Καλαμάτα

Στέφανος Σουλούκος, τερματοφύλακας - ελύθερος στον Ηρακλή

Κλέντον Πεντρέου, τερματοφύλακας - ελεύθερος στον Ακρίτα

Σάββας Σιατραβάνης, επιθετικός – ελεύθερος

Κυριάκος Γιαξής, μέσος - ελεύθερος στην Αναγέννηση Καρδίτσας

Ζαν Μπαριέντος, μέσος – ελεύθερος στη Νίκη Βόλου

Δημήτρης Στάμου, αμυντικός – ελεύθερος στη Μαρκό

Κεχίντε Φατάι, επιθετικός – ελεύθερος στην Αφουμάτι

Μιχάλης Πίτσικος, τερματοφύλακας – ελεύθερος

Κηφισιά

Ήρθαν

Γκέρσον Σόουζα, επιθετικός - συνιδιοκτησία με την Μπενφίκα

Μόισες Ραμίρες, τερματοφύλακας - ελεύθερος από την Ιντεπεντιέντε

Τζέρεμι Αντόνισε, επιθετικός - με μεταγραφή από τη Μορεϊρένσε

Σεμπάστιαν Μούσιολικ, επιθετικός - ελεύθερος από τη Σλασκ Βρότσλαβ

Γιάκουμπ Πόκορνι, αμυντικός - ελεύθερος από τη Σίγκμα Όλουμουτς

Παναγιώτης Τζίμας, επιθετικός - με μεταγραφή από τον Αστέρα AKTOR

Τιμίπερε Τζόνσον Έμπο, μέσος – ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς από τον Αστέρα AKTOR

Διαμαντής Χουχούμης, αμυντικός – ελεύθερος από τον Αστέρα AKTOR

Χρήστος Λίγδας, μέσος - ελεύθερος από τον Ολυμπιακό

Ματίας Ασκιβέλ, μέσος - ελεύθερος από τη Σάνταουνς

Άλεξ Πέτκοφ, αμυντικός - με μεταγραφή από τη Σλασκ Βρότσλαβ

Ρούμπεν Πέρεθ, μέσος – ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό

Ανδρέας Τεττέη, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον Παναιτωλικό

Αποστόλης Χριστόπουλος, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην ΑΕΚ Β’

Β’ Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, μέσος – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην ΑΕΚ Β’

Β’ Μιχάλης Πατήρας, επιθετικός – ελεύθερος από τη Ρίο Άβε

Έφυγαν