Ο 23χρονος ταλαντούχος Σουηδός γκολκίπερ έχει προταθεί στον Ολυμπιακό με τη Μιάλμπι να συζητά την παραχώρησή του αλλά για να δοθεί από τον Δεκέμβριο και μετά.

Προέκυψε μετά τον Μανέ και άλλος ένας παίκτης της Μιάλμπι για τον Ολυμπιακό . Πρόκειται για τον Νόελ Τόρνκβιστ, ηλικίας 23 ετών και με ύψος 1.95 μέτρα που θεωρείται πολύ ταλαντούχος και ικανός γκολκίπερ στη Σουηδία. Ο Τόρνκβιστ έχει πέσει στο τραπέζι για τους Πειραιώτες με τον σύλλογό του να συζητά για την παραχώρησή του αλλά από τον Δεκέμβριο και μετά.

Είναι σαφές πως αυτό το story δεν έχει καμία σχέση με τα όποια σενάρια για τον Κωνσταντή Τζολάκη. Τη σεζόν 2024-2025 ο Τόρνκβιστ - που έχει φτάσει να χτυπά και την πόρτα της Εθνικής Σουηδίας - έχει 23 συμμετοχές και συνολικά στη Μιάλμπι έχει 86 αγώνες. Ο Ολυμπιακός γενικά είναι μία ομάδα που... χτενίζει και τη σκανδιναβική αγορά.