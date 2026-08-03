Ολυμπιακός, Σαλάχ-Εντίν: Δημοσιεύματα από Μαρόκο φέρνουν τον παίκτη κοντά στους Πειραιώτες
Τις προσπάθειες για μεταγραφική ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός, κινήσεις που οι Πειραιώτες θέλουν να γίνουν και όσο γίνεται πιο γρήγορα και εν' όψει των προκριματικών του Champions League.
Ένας από τους παίκτες που έχει βρεθεί για τα καλά στο μικροσκόπιο των «ερυθρολεύκων» είναι και ο Σαλάχ-Εντίν, ένα όνομα που επέστρεψε και πάλι στο προσκήνιο. Και επέστρεψε γιατί δημοσίευμα από το Μαρόκο θέλει τους Πειραιώτες να βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ.
Οι Μαροκινοί αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο να πάρει τον παίκτη και πως η απόκτησή του από την Ρόμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Μένει να δούμε αρχικά αν οι Πειραιώτες πάρουν τον παίκτη και εν συνεχεία αν πιθανή απόκτησή του έχει να κάνει και με πώληση του Φραντσίσκο Ορτέγκα στην Ρίβερ Πλέιτ.
🇬🇷🇲🇦 L’avenir d’Anass Salah-Eddine devrait s’écrire en Grèce. Le latéral gauche marocain est en passe de rejoindre l’Olympiakos, où il retrouverait son compatriote Ayoub El Kaabi.— Le360 (@Le360fr) August 3, 2026
Selon les informations de Le360 Sport, la signature devrait se faire dans les jours à venir.
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