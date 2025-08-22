Δημοσίευμα από τη Ρουμανία κάνει λόγο για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Λούι Μοντεάνου που αγωνίζεται στην Κλουζ.

Το όνομα του Λούις Μουντεάνου βρίσκεται στο προσκήνιο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος στη Ρουμανία, με νέο δημοσίευμα να εμπλέκει και τον Ολυμπιακό. Ο 23χρονος Ρουμάνος επιθετικός, που την περσινή σεζόν εντυπωσίασε με τη φανέλα της Κλουζ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων πέραν των Ερυθρολεύκων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή μάλιστα, άνθρωποι του Ολυμπιακού παρακολούθησαν τον παίκτη στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Χάκεν.

Ο Μουντεάνου προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά, όπου σημείωσε 26 γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ σε 51 συμμετοχές δείχνοντας συνέπεια στο σκοράρισμα. Η αξία του αυτή τη στιγμή εκτιμάται γύρω στα 5 εκατ. ευρώ, όμως οι απαιτήσεις της Κλουζ δεν αποκλείεται να ξεπερνούν αυτό το ποσό, καθώς ήδη ομάδες όπως η Ρεν και η Βαλένθια έχουν καταθέσει προτάσεις κοντά στα 12 εκατ. ευρώ.

Οι Πειραιώτες ετοιμάζονται να μπουν στη φάση των ομίλων του Champions League και η ανάγκη για ενίσχυση στην επίθεση είναι δεδομένη.