Stoiximan Super League 1: Οι διαιτητές με κακή απόδοση θα πηγαίνουν στον... πάγκο, πως θα «τιμωρούνται» οι ξένοι ρέφερι
Κακές διαιτησίες υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Ο ίδιος ο Λανουά στο σεμινάριο προς τα media ξεκαθάρισε πως εάν πρέπει να αναλύσει τα λάθη που έχει κάνει στην καριέρα του θα χρειαστεί 2 εβδομάδες και ο Βαλέρι, ο υπεύθυνος του VAR στην Ελλάδα, έκανε λόγο - και κάνοντας και πλάκα φυσικά - για 3 εβδομάδες για κάτι ανάλογο.
Δείτε ΕπίσηςΟ κανονισμός για τον οποίο μίλησε ο Λανουά: Πότε μια ομάδα νομιμοποιείται να έχει δεύτερο «αρχηγό» την ώρα του αγώνα
Τι συμβαίνει ωστόσο όταν ένας διαιτητής κάνει λάθη ή επαναλαμβάνεται ως προς τα λάθη του; Οι κακές διαιτησίες θα οδηγούν διαιτητές στον... πάγκο για κάποιες αγωνιστικές. Θα τιμωρούνται δηλαδή. Πέρα από αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρχει και κατ' ιδίαν συζήτηση με τον ρέφερι ή τους ρέφερι που θα έχουν το όποιο πρόβλημα (συν τη συμβολή mental coach).
Είναι χαρακτηριστικό πως υπάρχει συγκεκριμένη βάση δεδομένων πάνω στην οποία υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε διαιτητή. Τώρα ως προς τους ξένους διαιτητές. Η... τιμωρία του θα έχει ως εξής: από την ΚΕΔ / ΕΠΟ θα γίνεται επικοινωνία προς την αρμόδια Επιτροπή της χώρας τους και την Ομοσπονδία της και θα τους μεταφέρεται ότι δεν θα επιθυμεί η ελληνική ΚΕΔ να σφυρίξουν ξανά ματς στην χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο θα επηρεάζονται ακόμα και οι ορισμοί τους σε ευρωπαϊκά ματς καθώς θα υπάρχει αυτό το αρνητικό report για αυτούς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.