Η τακτική που υπάρχει αναφορικά με τις κακές επιδόσεις των Ελλήνων διαιτητών στο Πρωτάθλημα αλλά και τους ξένους ρέφερι που δεν θα αποδίδουν ανάλογα.

Κακές διαιτησίες υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Ο ίδιος ο Λανουά στο σεμινάριο προς τα media ξεκαθάρισε πως εάν πρέπει να αναλύσει τα λάθη που έχει κάνει στην καριέρα του θα χρειαστεί 2 εβδομάδες και ο Βαλέρι, ο υπεύθυνος του VAR στην Ελλάδα, έκανε λόγο - και κάνοντας και πλάκα φυσικά - για 3 εβδομάδες για κάτι ανάλογο.

Τι συμβαίνει ωστόσο όταν ένας διαιτητής κάνει λάθη ή επαναλαμβάνεται ως προς τα λάθη του; Οι κακές διαιτησίες θα οδηγούν διαιτητές στον... πάγκο για κάποιες αγωνιστικές. Θα τιμωρούνται δηλαδή. Πέρα από αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρχει και κατ' ιδίαν συζήτηση με τον ρέφερι ή τους ρέφερι που θα έχουν το όποιο πρόβλημα (συν τη συμβολή mental coach).

Είναι χαρακτηριστικό πως υπάρχει συγκεκριμένη βάση δεδομένων πάνω στην οποία υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε διαιτητή. Τώρα ως προς τους ξένους διαιτητές. Η... τιμωρία του θα έχει ως εξής: από την ΚΕΔ / ΕΠΟ θα γίνεται επικοινωνία προς την αρμόδια Επιτροπή της χώρας τους και την Ομοσπονδία της και θα τους μεταφέρεται ότι δεν θα επιθυμεί η ελληνική ΚΕΔ να σφυρίξουν ξανά ματς στην χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο θα επηρεάζονται ακόμα και οι ορισμοί τους σε ευρωπαϊκά ματς καθώς θα υπάρχει αυτό το αρνητικό report για αυτούς.