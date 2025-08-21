Ο κανονισμός για τον οποίο μίλησε ο Λανουά: Πότε μια ομάδα νομιμοποιείται να έχει δεύτερο «αρχηγό» την ώρα του αγώνα

Ο Στεφάν Λανουά στο σεμινάριό του προς τα ΜΜΕ, όπου έδωσε το παρών το Gazzeta, στάθηκε στον κανονισμό που θα εφαρμόζεται για τη συνεργασία διαιτητή - αρχηγών και όχι μόνο.

Πρόκειται για μία νέα κατάσταση ως προς την Ελλάδα που αφορά στη συνεργασία διαιτητή - αρχηγών. Έτσι το ορίζει η UEFA. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται από την UEFA εδώ και 2 χρόνια και τώρα σειρά παίρνει και η Ελλάδα, όπως ξεκαθάρισε ο Λανουά στο σεμινάριο προς τα ΜΜΕ, όπου ήταν παρών το Gazzetta. Για να τον δούμε λοιπόν στο πως θα είναι...

Διαιτητής και αρχηγοί ομάδων

Οι διαιτητές θα εξηγούν στους αρχηγούς και μόνο σε αυτούς την εξήγηση για σημαντικά περιστατικά και αποφάσεις στον αγώνα. Μόνο ο αρχηγός θα μιλά στον διαιτητή στη διάρκεια αυτών των διευκρινίσεων και θα το κάνει με σεβάσμιο τρόπο. Ο αρχηγός θα έχει την ευθύνη των συμπαικτών του και σε μία διαδικασία σεβασμού προς αυτόν και όχι να τον περικυκλώνουν για παράπονα.

Όταν ο αρχηγός είναι ο γκολκίπερ τότε οι ομάδες θα μπορούν να ορίζουν έναν άλλον παίκτη για να τους εκπροσωπεί στις εξηγήσεις του διαιτητή όταν ο πορτιέρε δεν είναι κοντά στο πεδίο του διαιτητή. Το ζητούμενο είναι να μην πηγαινοέρχεται ο τερματοφύλακας (πάνω κάτω) προς τον διαιτητή και να είναι πιο σωστή η εικόνα αλλά και το πως θα κυλά αυτή η διαδικασία.

Επίσης αναφορικά με τη σχέση αρχηγών - διαιτητή. Θα υπάρχει κουβέντα πριν τον αγώνα μεταξύ των αρχηγών και του ρέφερι. Οποιεσδήπτε υπενθυμίσεις - ειδικά οι απαραίτητες - θα γίνονται στην διαδικασία της ρίψης του νομίσματος. Θα υπάρχουν χειραψίες και με τους 2 προπονητές πριν τη σέντρα. Στη διάρκεια του αγώνα ο διαιτητής θα καλεί τους αρχηγούς για να τους εξηγεί τις αποφάσεις μετά από την παρέμβαση του VAR οπου αυτές χρειάζονται.