Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Ντάνι Φερνάντεθ είναι ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Αστέρας AKTOR ήταν έτοιμος να αποκτήσει τον Ντάνι Φερνάντεθ και πλέον έχουμε την επισημοποίηση της μεταγραφής. Ο Ισπανός που θα πλαισιώσει τον Νικολάι Άλχο στο δεξί άκρο της άμυνας βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στην Τρίπολη κι αφού πέρασε με επιτυχία τα απαραίτητα ιατρικά έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες.

H ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης

«Ο ποδοσφαιριστής, Daniel Fernández Fernández εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR. Ο Daniel γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1997 στην πόλη Madrid της Ισπανίας και αγωνίζεται ως δεξιός μπακ. Υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και επέλεξε το Νο72 για τη φανέλα του.

Ο Daniel έχει αγωνιστεί στις Ακαδημίες της Valdemoro, της Getafe, της Leganés και για τρία χρόνια στις Ακαδημίες της Real Madrid. Έχει επίσης 33 συμμετοχές με την Β' Ομάδα της Real Madrid και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας, με την ρωσική Khimki.

Καλωσορίζουμε τον Daniel Fernández Fernández στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Real Madrid B 33

Mérida 20

Fuenlabrada 34-2

Badajoz 52-1

Racing Santander 57-1

Khimki 20

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του συμβολαίου του ο Φερνάντεθ είπε: «Ο ΑΣΤΕΡΑΣ αποτελεί για εμένα μία νέα και μεγάλη πρόκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα γνωρίσω ένα νέο πρωτάθλημα και θα αγωνιστώ σε μία ομάδα η οποία έχει μεγάλες φιλοδοξίες και στόχους.

Ελπίζω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τη διοίκηση, είμαι ευγνώμων, θα δουλέψω πολύ και με αφοσίωση για να την επιστρέψω. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».