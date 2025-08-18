Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο Αστέρας AKTOR είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ντάνι Φερνάντεθ, ο οποίος βρίσκεται στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας ΑΚΤΟR έχει ως μεταγραφική προτεραιότητα την απόκτηση δεξιού μπακ που θα πλαισιώσει τον Νικολάι Άλχο και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta έχει βρεθεί ο εκλεκτός. Ο λόγος για τον Ντάνι Φερνάντεθ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Τρίπολη για τις τελικές συζητήσεις με τους Αρκάδες.

Η περίπτωση του δεξιού μπακ απασχόλησε πολύ τους Αρκάδες, οι οποίοι νωρίτερα είχαν προσπαθήσει τις περιπτώσεις τόσο του Τζάλοου, όσο και του Κιόσο, τον οποίο στο Gazzetta είχατε διαβάσει πως είναι περίπτωση που κοιτούσαν οι Κιτρινομπλέ και όχι πως είναι κοντά και τελικά ο εκλεκτός είναι ο Ισπανός.

Πρόκειται για 28χρονο Μαδριλένο, ύψους 1.78μ. ακραίο οπισθοφύλακα, ο οποίος μπορεί εκτός από δεξιά να αγωνιστεί και αριστερά. Έχει περάσει από τις ακαδημίες των Χετάφε, Λεγανές και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί στην πατρίαδα του σε Φουενλαμπράδα και Ρασίνγκ.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Ρωσία για λογαριασμό της Χίμκι, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Σε 24 εμφανίσεις μέτρησε 4 ασίστ.