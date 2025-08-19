Ο Τόμπι Αλάγκμπε ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και αναμένεται να μην προλάβει τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Ο Αστέρας AKTOR προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στη Stoiximan Super League της σεζόν 2025-26 και ξεκινάει με δύσκολο έργο, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο κεκλεισμένων των θυρών «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (23/8, 20:00).

Ο Σάββας Παντελίδης καταστρώνει τα πλάνα του, έχοντας ένα σημαντικό πρόβλημα. Ο λόγος για τον Τόμπι Αλάγκμπε, ο οποίος με βάση τα τωρινά δεδομένα αναμένεται να μην είναι έτοιμος για το ματς του Φαλήρου.

Ο Νιγηριανός μεσοαμυντικός τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και γι' αυτό δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο φιλικό με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα του 25χρονου ποδοσφαιριστή φαίνεται πως θα τον στερήσει από τη διάθεση του έμπειρου τεχνικού των Κιτρινομπλέ.

Από εκεί και πέρα αμφίβολη δύσκολη θεωρείται και η συμμετοχή των δύο πρόσφατων μεταγραφικών αποκτημάτων των Αρκάδων, Ζούνιορ Μεντιετά και Ρόμπερτ Ιβάνοφ. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από μικροενοχλήσεις, ενώ ο διεθνής Φινλανδός στόπερ χρειάζεται λίγο ακόμα χρόνο ώστε να φτάσει στο επίπεδο ετοιμότητας των συμπαικτών του.