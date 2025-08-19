Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τους αγώνες του ΠΑΟΚ που τρέχουν παράλληλα με τις μεταγραφές και κυρίως για την υπόθεση Ζαφείρη που βάζει σε πολλές σκέψεις τους ασπρόμαυρους.

Πώς θα ήταν ο ΠΑΟΚ αν δεν κέρδιζε στην Αυστρία και πώς είναι τώρα έχοντας πάρει μία-δύο ανάσες μετά τη γκολάρα Καμαρά… Μεγάλη η διαφορά!

Έτσι είναι το καλοκαίρι για τις ομάδες του δικού μας επιπέδου. Παίζουν, δίνουν τελικούς για την ευρωπαϊκή πορεία τους και ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένες να κάνουν το καλύτερο για την μεταγραφική τους ενίσχυση. Όλα μαζί! Ταυτόχρονα και με τη μία κατάσταση να μην επηρεάζει την άλλη. Γίνεται;

Ο ΠΑΟΚ με όλα όσα έχει περάσει φέτος το καλοκαίρι θα ήταν το ίδιο ψύχραιμος έχοντας να σηκώσει το βάρος ενός αποκλεισμού, παίζοντας τώρα και δύο τελικούς για να εξασφαλίσει την Ευρώπη; Δεν υπήρχε περίπτωση. Κατ’ αρχάς θα υπήρχαν ΠΑΟΚτσήδες με το… «τα έλεγα εγώ» μόνιμα στα χείλη, να προσπαθούν να επιχειρηματολογήσουν κατά της ΠΑΕ και της ιδιοκτησίας, μέσα στα πλαίσια του κλίματος που έχει διαμορφωθεί από τον Ιούνιο και μετά. Για να καταλάβετε… Υπάρχουν ΠΑΟΚτσήδες που χθες πανηγύριζαν για τις δηλώσεις Ζαφείρη (άσχετα αν έγιναν τον Μάιο) χαρούμενοι που… δεν θα κλείσει στον ΠΑΟΚ! Εκεί έχουμε φθάσει!

Ας πάμε όμως στην πραγματικότητα. Ο παραδοσιακά πολύ μέτριος στο ξεκίνημα κάθε σεζόν ΠΑΟΚ, με σημαντικά κενά κυρίως στον φορ, μόχθησε πάρα πολύ και δυσκολεύτηκε τα μέγιστα για να πάρει την πρώτη πρόκριση εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή πορεία. Μία κατάσταση που έδιωξε αρκετό άγχος από όλο τον οργανισμό.

Ενώ κατάφερε να αποκτήσει τον Γιακουμάκη, έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου για να υλοποιήσει την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του. Αυτό που πριν ένα μήνα φαινόταν τρελό στην υπόθεση Ζαφείρη, ο ΠΑΟΚ το έχει φέρει στα μέτρα του! Η συμφωνία με τον παίκτη είναι δεδομένη, όπως και η συνεργασία μαζί του για να πιέσουν τη Σλάβια να κάνει το ένα βήμα πίσω, μετά το άλλο! Από εκεί που δεν έκαναν καμία κουβέντα, τώρα παραδέχονται ότι τον παραχωρούν τον Ιανουάριο. Ποιος ξέρει που θα καταλήξουν τις επόμενες ημέρες…

Αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε τώρα τη μισή χρονιά κόντρα στην Ομόνοια, πολύ δύσκολα θα υπήρχε ψύχραιμη αντιμετώπιση στη διαπραγμάτευση για τον Ζαφείρη. Πολύ δύσκολα δεν θα το άφηναν στην άκρη για να διασφαλίσουν την απόκτηση ενός άλλου χαφ. Τώρα, παρά το ότι υπάρχει και πάλι πίεση από τα διπλά ματς που ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο, ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να κινείται ψύχραιμα και πάντα σε συνεργασία με τον Ζαφείρη. Εννοείται ότι στο τέλος το αποτέλεσμα θα κρίνει τους πάντες. Από την άλλη δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να περιμένει τον Ζαφείρη μέχρι 10 Σεπτεμβρίου και να μείνει με τρεις παίκτες στο κέντρο…

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

Αλήθεια είναι ότι εντός ΠΑΟΚ έχουν αρχίζει να σκέφτονται και το σενάριο του Ιανουαρίου για την μεγάλη μεταγραφή! Υποχρεωμένοι είναι να τα επεξεργάζονται όλα. Χθες το πρωί φαινόταν βέβαιο ότι θα καταθέσουν άμεσα την τρίτη πρόταση, στη διάρκεια της ημέρας αποφάσισαν ότι πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμη, μια και οι Τσέχοι δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Δεν ζητάνε, δεν αντιπροτείνουν κάτι άλλο αντί για τα 10,5 συν 1,5 που δίνει ο ΠΑΟΚ. Δεν δείχνουν να βάζουν σε προτεραιότητα τα ένα ή δύο εκατομμύρια παραπάνω για να φθάσουν από τα 10 στα 12, σε σχέση με τη ζημιά που θα υποστούν αν χάσουν τέλη Αυγούστου έναν από τους καλύτερους παίκτες τους, χωρίς μεγάλη ευχέρεια να τον αντικαταστήσουν. Μέχρι τώρα αυτό δείχνουν, όπως βέβαια έδειξαν πολύ ψύχραιμοι μετά το Σάββατο και την άρνηση του παίκτη να αγωνιστεί έχοντας το μυαλό του στην μεταγραφή! Φαντάζεστε τι θα παθαίναμε εμείς εδώ σε ένα ανάλογο περιστατικό με δικό μας παίκτη; Οι Τσέχοι δεν βγάζουν πανικό και δίνουν ένα διαπραγματευτικό μάθημα. Το ίδιο ψύχραιμος πρέπει να είναι και ο ΠΑΟΚ που τώρα βρίσκεται στη θέση του αγοραστή.

Υπομονή και ψυχραιμία! Ήταν και είναι μία πολύ δύσκολη μεταγραφική περίπτωση, που βασικά δρομολογείται από τις κινήσεις του ίδιου του παίκτη. Εκείνος μετέφερε ότι η Σλάβια θα τον παραχωρήσει με ποσό άνω των δέκα εκατομμυρίων, εκείνος συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ για συμβόλαιο 1,6 ετησίως, ο Ζαφείρης αποφάσισε να ζητήσει από τον προπονητή του να μην παίξει το Σάββατο! Ο ΠΑΟΚ πιέζει συμπληρωματικά, έχοντας ξεπεράσει τα ιστορικά μεταγραφικά του όρια, βάζοντας όμως και ένα ποσοστό μεταπώλησης μόλις 5% που δείχνει πόσο ανοικτός είναι και για νέα διαπραγμάτευση.

Χωρίς τον… Ζαφείρη, με τον Γιακουμάκη, μάλλον και τον Ντεσπόντοφ, χωρίς τον Τάισον, με τους Κωνσταντέλια και Οζντόεφ στο όριο καρτών και τον αγώνα με την ΑΕΛ να ακολουθεί την Κυριακή στην άδεια Τούμπα, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να βρεθεί και πάλι στην Ριέκα, για να παίξει κόντρα στην καλύτερη ομάδα της Κροατίας την περσινή σεζόν. Δύσκολο ματς, για έναν ΠΑΟΚ που έχει πάρα πολλά περιθώρια να παίξει καλύτερα και βασικά να διαχειριστεί την μπάλα με πιο μεγάλη ασφάλεια, να μην την κάνει τόσο εύκολα… δώρο. Μπορεί να το βελτιώσει και σε τι ποσοστό αυτό το στοιχείο με το σημερινό ρόστερ;

Έτσι ή αλλιώς, ακόμη και με κατοχή 80-20 για τη Ριέκα, το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι να περάσει… Τα άλλα -προς το παρόν- έπονται σε σημασία.

* Συμπληρωματικά θυμίζουμε ότι: Αυτή την περίοδο μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ «καίγεται» και ψάχνει για χαφ και στόπερ. Ό,τι άλλο γίνει θα είναι έκπληξη…