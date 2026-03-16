Η δήλωση του πατέρα του οπαδού του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε και το σχόλιο συγγενή του δράση.

Ένα παιδί 20 ετών δολοφονήθηκε κι ένα άλλο 23 ετών είναι στη φυλακή. Ο πατέρας του Κλεομένη, οπαδού του ΠΑΟΚ, έκανε την εξής δήλωση στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1:

«Αυτές τις ώρες παρακαλούμε να σεβαστείτε τον πόνο και τον θρήνο μας. Έφυγε ένα αγγελούδι, έφυγε για εμάς η χαρά της ζωής. Θέλω οι δολοφόνοι του παιδιού μου να μην ξαναδούν το φως του ήλιου».

Στην ίδια εκπομπή μίλησε συγγενής του δράστη: «Ήταν σε άμυνα όντως. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Αλλά δυστυχώς έφυγε ένα νέο παιδί κι ένα άλλο είναι στη φυλακή. Χάθηκε ένα παιδί 20 ετών και ένα 23 ετών θα μπει φυλακή. Είμαστε όλοι καταβεβλημένοι. Βλέπουμε τις συνέπειες. Βάζω τη θέση μου στους γονείς και των δύο. Απ' όπου και να το πάρεις είναι στραβό».