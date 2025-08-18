Την ώρα που στον ΠΑΟΚ περιμένουν εξελίξεις γύρω από την υπόθεσή του, ο Χρήστος Ζαφείρης δηλώνει χαρούμενος στη Σλάβια Πράγας και κλείνει το... μάτι για επιστροφή στην Ελλάδα στο μέλλον.

Στασιμότητα έχει παρατηρηθεί στην υπόθεση μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, παρά την αισιοδοξία που ανάβλυζε πριν από μερικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Οι Τσέχοι άλλωστε έχουν αποδειχθεί «σκληρό καρύδι» στις διαπραγματεύσεις και δεν έχουν διευκολύνει το έργο για τον Δικέφαλο του Βορρά που έχει αρχίσει να εξερευνά παράλληλα κι εναλλακτικές περιπτώσεις.

Στο μεταξύ ο ίδιος ο Ζαφείρης παραχώρησε δηλώσεις στο «Oneplay Sport» της Τσεχίας, όπου μίλησε για τη σημαντική σεζόν που ακολουθεί για τη Σλάβια Πράγας, τονίζοντας πως θέλει να αγωνιστεί φέτος στο Champions League και να κατακτήσει πρωτάθλημα και Κύπελλο με τα χρώματα της Σλάβια.

«Για μένα είναι σημαντικό να αγωνίζομαι κάπου που νιώθω άνετα και ακολουθεί μια σημαντική σεζόν. Είμαι χαρούμενος, θέλω να είμαι με το κλαμπ για αυτή τη χρονιά στο Champions League. Θέλω να καταφέρω τα ίδια. Θέλω να κατακτήσω το νταμπλ στην Τσεχία και να τα πάω καλά με την ομάδα στο Champions League» τόνισε στο απόσπασμα που κυκλοφόρησε από τη συνέντευξή του.

Παράλληλα ωστόσο παραδέχθηκε πως κάποια στιγμή θα ήθελε να αγωνιστεί στην Ελλάδα, αφήνοντας ανοικτές τις επιλογές του για το μέλλον: «Δεν ξέρω τί θα γίνει στο μέλλον. Κάποια στιγμή θέλω να παίξω στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω πότε θα συμβεί αυτό».

Στη συνέχεια ο Έλληνας χαφ στάθηκε στην απόφαση της οικογένειας του να αποχωρήσει από τη χώρα μας:, τονίζοντας πως δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο: «Ήταν μία οικογενειακή απόφαση να φύγω από την Ελλάδα για να είμαι ειλικρινής, δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Οι γονείς μου σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλύτερα να μεγαλώσουμε στο εξωτερικό και αυτό δούλεψε εν τέλει καλά και για εμένα, επειδή κατάφερα να εξελιχθώ και να κάνω σημαντικά βήματα μπροστά. Ήμουν πολύ νέος, οπότε δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα, δεν πήρα καν μέρος στην απόφαση να έρθουμε στη Νορβηγία. Οι γονείς μου πίστεψαν ότι θα ήταν καλύτερα και εγώ απλά ακολούθησα» κατέληξε.

Κι όσο για τον καιρό στην Τσεχία; Η απάντησή του... κατηγορηματική: «Το χιόνι δεν είναι για μένα, είναι πολύ κρύο… Προτιμώ το κλίμα στην Ελλάδα πολύ περισσότερο. Ωστόσο, μου αρέσει πολύ η ζωή εδώ. Δεν θα έλεγα ότι κάνω πάρα πολλά πράγματα. Πηγαίνω προπόνηση και μετά στο σπίτι. Κάποιες φορές πηγαίνω στο αγαπημένο μου μέρος εδώ που είναι ένα ελληνικό εστιατόριο κάτω στην πόλη. Είναι το καλύτερο μέρος, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα».