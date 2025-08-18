Ο Ντάβιντε Καλάμπρια που ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε τη Δευτέρα την πρώτη του προπόνηση με τους «πράσινους».

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ντάβιντε Καλάμπρια για τα επόμενα τρία χρόνια, με τον 28χρονο Ιταλό δεξιό μπακ των «πρασίνων» να πραγματοποιεί και τις πρώτες του δηλώσεις στο PAO TV.

Ο Καλάμπρια τη Δευτέρα έκανε και την πρώτη του προπόνηση καθώς πήγε στο Κορωπί και συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα με τους «πράσινους», μια μέρα μετά την υπογραφή του με το «τριφύλλι».

Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Τζούρισιτς, ενώ θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι. Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στα τελειώματα.