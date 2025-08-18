Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μίλησε στο PAO TV για τη νέα πρόκληση της καριέρας του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τους υψηλούς στόχους που έχει με τους «πράσινους».

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Ντάβιντε Καλάμπρια μιλώντας στο PAO TV αναφέρθηκε στο πως πήρε την απόφαση να υπογράψει στους «πράσινους» και αποκάλυψε ότι μίλησε με τον Φίλιπ Τζούρισιτς για να του δώσει πληροφορίες για τον σύλλογο.

«Η πρώτη προσέγγιση έγινε πριν μερικές εβδομάδες. Είχα κι άλλες προτάσεις. Πήρα τον χρόνο μου μετά από τόσα χρόνια παραμονής μου στην ίδια ομάδα. Ήθελα να προχωρήσω σε μια διαφορετική επιλογή από τον Ιανουάριο. Αξιολόγησα την κατάσταση και κατέληξα σε συμφωνία. Έψαξα ποιος υπήρχε στην ομάδα που είχε παίξει στην Ιταλία και έγραψα στον Τζούρισιτς για να με κατατοπίσει σχετικά με τον σύλλογο και πήρα πληροφορίες», υπογράμμισε ο Ιταλός δεξιός μπακ, ο οποίος πρόσθεσε ότι επιθυμία του είναι να δει φωτογραφίες του στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, όπως είχε συμβεί σε εκείνο της Μίλαν:

«Μεγάλωσα με την πίεση στη Μίλαν που θέλει πάντα να κερδίζει, έχοντας φιλόδοξους και απαιτητικούς φιλάθλους. Είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα και να προσφέρω με την εμπειρία μου. Θέλω να δίνω το μάξιμουμ και να κερδίζω. Θέλω να βιώσω την ατμόσφαιρα που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Κάτι που μου άρεσε πάντα είναι να βλέπω τις φωτογραφίες μου στο Μιλανέλο. Θέλω να τις δω και εδώ στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω κάτι με αυτή τη φανέλα».

Όσο για τους στόχους του είναι να κατακτήσει την κορυφή στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, αλλά και να παίξει στην Ευρώπη: «Ο σύλλογος μου έδειξε με κάθε τρόπο πόσο με ήθελε εδώ. Πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει μια περαιτέρω πρόκληση που θα με βοηθήσει να εξελιχθώ τόσο ως άνθρωπος όσο και ως ποδοσφαιριστής. Θα ήθελα να κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα όπως με τη Μίλαν. Να σηκώσω κύπελλα όπως στο παρελθόν και να παίξω όσο περισσότερο μπορώ ώστε ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στην κορυφή, κατακτώντας τίτλους. Θέλω επίσης να παίξω στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό για μένα».