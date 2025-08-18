Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ο Παναγιώτης Τζίμας επέστρεψε στην Κηφισιά, με μεταγραφή από τον Αστέρα Τρίπολης.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Παναγιώτης Τζίμας θα επιστρέψει στην Κηφισιά και πλέον είναι επίσημο. Τόσο η ομάδα των Βορείων Προαστίων, όσο και ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για τη μεταγραφή του 24χρονου εξτρέμ, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες των Αρκάδων.

O Τζίμας αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν στην Κηφισιά και συνέβαλε στην πορεία ανόδου της ομάδας του. Υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο μέτρησε 8 εμφανίσεις, με 2 γκολ και 3 ασίστ. Το συμβόλαιο του με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων είναι τριετές.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επιστροφή του Παναγιώτη Τζίμα, ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός.

Γεννημένος στις 12 Μαρτίου 2001, ο Παναγιώτης Τζίμας ξεκίνησε την καριέρα του από τον Άρη Πρέβεζας, ενώ ακολούθως εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Asteras AKTOR.

Το καλοκαίρι του 2021 πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Το 2021/22 είχε 30 συμμετοχές με 7 γκολ στη Super League 2 με τον ΠΑΟΚ Β’.

Την επόμενη διετία (2022/23 & 2023/24) αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα με τη μορφή δανεισμού, καταγράφοντας 52 συμμετοχές με 3 γκολ και 5 ασίστ σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στον Asteras AKTOR, με τον οποίο -στο α’ μισό της περσινής σεζόν- είχε 12 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ στις εγχώριες διοργανώσεις. Στο β’ μισό του 2024/25 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Κηφισιά, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην κατάκτηση του τίτλου στον Β’ Όμιλο της Super League 2 και την επιστροφή στη Stoiximan Super League, δεδομένου πως είχε 2 γκολ και 3 ασίστ σε 7 αγώνες.

Ο Παναγιώτης Τζίμας αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Αστέρα AKTOR και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει εκ νέου στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».

Η ενημέρωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την παραχώρηση με μεταγραφή του ποδοσφαιριστή, Παναγιώτη Τζίμα στην ομάδα της Κηφισιάς.

Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Τζίμα για την παρουσία του και την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του διαδρομής».