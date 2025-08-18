Μπασινάς: «Στην Κηφισιά υπάρχει η εμπειρία για κάτι πολύ δυνατό στη Super League» (vid)

Η συνέντευξη του Αθλητικού Διευθυντή της ΠΑΕ Κηφισιά, Άγγελου Μπασινά, στη νέα σειρά επεισοδίων που θα ανεβαίνει στo επίσημο κανάλι του κλαμπ στο YouTube.

Στο πλαίσιο της μεγαλύτερης επαφής των φιλάθλων με την ομάδα αλλά και όλα τα στελέχη του οργανισμού, η Κηφισιά ξεκίνησε την προβολή της σειράς συνεντεύξεων Meet the Family με μέλη της κυανόλευκης «οικογένειας» στα social media του συλλόγου.

Πρώτος προσκεκλημένος ο νέος αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ, Άγγελος Μπασινάς, ο οποίος στάθηκε στην εμπειρία που υπάρχει στο κλαμπ ενόψει της επιστροφής στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου και τόνισε πως ο στόχος είναι η σταθεροποίηση της ομάδας στη Stoiximan Super League.

Η συνέντευξη του Άγγελου Μπασινά

Για το πόσο πιο σοφή επιστρέφει η Κηφισιά στη Super League μετά την πολύτιμη εμπειρία του 2023:

«Είναι διαφορετικές οι καταστάσεις, διαφορετικές οι συνθήκες και πιο έμπειρη και η ομάδα και τα στελέχη της. Οργανώνεται σε πολλά επίπεδα διοικητικά αλλά ενισχύεται πλήρως και η ομάδα σε έμψυχο δυναμικό. Έχουν όλοι πλέον την εμπειρία της Super League και με τη βοήθειά των καινούργιων ανθρώπων πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ δυνατό, να επιστρέψουμε πολύ πιο έμπειροι για να σταθεροποιηθούμε στην Super League και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε».

Για το πόσο εύκολο είναι να υπάρχει ενότητα και διακριτοί ρόλοι ανάμεσα σε τόσο ισχυρές προσωπικότητες με μεγάλες καριέρες που στελεχώνουν αυτό το ιδιαίτερο και σημαντικό project:

«Αρχικά νομίζω πως είναι η μοναδική ομάδα που το έχει κάνει αυτό, μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Διοικητικά είμαστε όλοι όντως έντονες προσωπικότητες με μια αξιόλογη καριέρα στο ποδόσφαιρο και σίγουρα δεν είναι εύκολο, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Μας βοηθάει όμως η γνωριμία που είχαμε σε μικρότερες ηλικίες, ήμασταν σε ίδιες ομάδες, που έχουμε μεγαλώσει μαζί ποδοσφαιρικά και ξέρουμε πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Ακόμα και το κακό που έχει ο άλλος, ξέρουμε πως να το αντιμετωπίσουμε. Ο καθένας έχει το ρόλο του, συγκεκριμένη δουλειά με συγκεκριμένα όρια. Όταν δεν ξεπερνάς αυτά τα όρια, μπορεί να είσαι με τον οποιοδήποτε».

Για το πώς αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Κηφισιά Χρήστου Πρίτσα και να γυρίσει στην Super League:

«Ήθελα πάντα με τον άνθρωπο που έχω απέναντι μου να έχω την ελευθερία να κάνω κάποια πράγματα. Με τον Χρήστο, είμαστε πολλά πολλά χρόνια φίλοι, είναι πάρα πολύ έξυπνος και ένας άνθρωπος, στον οποίο μπορώ να πω ότι κάτι δεν είναι σωστό και να μην σκέφτομαι τι και πως θα το πω. Δεν είναι πολλοί που σε ακούνε σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό συνεργάστηκε μαζί μας. Ξέρει ότι κι εγώ και ο Σωτήρης και ο Στέφανος και ο προπονητής ο Σεμπάστιαν Λέτο και όσοι είναι γύρω στην ομάδα, ξέρουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε σωστά για το καλό της ομάδας και να βοηθήσουμε όχι μόνο να μείνουμε αλλά να σταθεροποιηθούμε για πολλά πολλά χρόνια στην Super League».

Για τη βοήθεια που δίνει σε μια ομάδα η φυσική της έδρα:

«Σου δίνει άλλη δυναμική, άλλες προοπτικές. Ξέρεις και οικονομικά πως θα βαδίσεις, τι μπορεί να περιμένεις. Ξέρεις πως να παίξεις, πως να χτίσεις την ομάδα, τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις. Οι υποδομές είναι το Α και το Ω σε μια ομάδα. Αν θέλουμε να σταθεροποιηθούμε στην κατηγορία, πρέπει να προσέξουμε τα πάντα. Χωρίς τις υποδομές δεν είναι εύκολο να συντηρηθεί μια ομάδα οικονομικά».

Για την Ακαδημία της ΠΑΕ Κηφισιά ως αθλητής, γέννημα θρέμμα της πρώτης πρότυπης Ακαδημίας ποδοσφαίρου στην Ελλάδα:

«Έχουμε μια Ακαδημία 650 παιδιών και θα είχαμε περισσότερα αν υπήρχαν ακόμη μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Δουλεύουμε για να φέρουμε παιδιά στην πρώτη ομάδα, όχι για να κάνουν προπόνηση αλλά να παραμείνουν και να μπορούμε να σταθούμε στα δικά μας παιδιά -όσα περισσότερα μπορούμε, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο. Να υπερηφανευόμαστε ότι έχουμε στην πρώτη ομάδα παιδιά που έχουμε βγάλει και έχουμε δουλέψει εμείς. Όλες οι μεγάλες ομάδες βλέπουμε ότι το κάνουν. Ο Παναθηναϊκός από τη δική μου φουρνιά και τώρα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ , υπερηφανεύονται πολύ γι' αυτό».

Για το τμήμα γυναικών:

«Από την περυσινή χρονιά έχει ξεκινήσει η Κηφισιά και επενδύει στο γυναικείο τμήμα της. Και σε στελεχιακό δυναμικό. Λόγω της θέσης μου από τη FIFA ως ambassador για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών αλλά και της κόρης μου, είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ και έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα.

Υπάρχει τεράστια ανάπτυξη στην Ευρώπη και πραγματικά ως χώρα έχουμε μείνει πίσω. Επειδή ακόμα είναι παρθένο το έδαφος, είναι μια μεγάλη ευκαιρία στην Κηφισιά να το κάνουμε με σωστά βήματα, να δημιουργήσουμε στέρεες βάσεις, και τη φετινή χρονιά που έχουμε επενδύσει ακόμη περισσότερο, να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Α’ Εθνική.»