Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά είναι κοντά σε συμφωνία με τον Αστέρα Τρίπολης για τη μεταγραφή του Παναγιώτη Τζίμα.

Στο φουλ «τρέχουν» οι μεταγραφικές μηχανές στην Κηφισιά. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ενισχύθηκε στα στόπερ με τον Άλεξ Πέτκοφ (για τον οποίο διαβάσατε στο Gazzetta), έφερε στην Ελλάδα τον Αργεντινό επιτελικό χαφ Ματίας Εσκιβέλ, ο οποίος πέρασε με επιτυχία από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και επρόκειτο να ανακοινωθεί άμεσα, ενώ όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta είναι έτοιμος να επιστρέψει ο Παναγιώτης Τζίμας.

Η Κηφισιά είναι κοντά σε συμφωνία με τον Αστέρα AKTOR για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ, ο οποίος αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν (8 εμφανίσεις, 2 γκολ, 3 ασίστ). Πρόκειται για μια έξτρα κίνηση, καθώς εξ αρχής η πόρτα ήταν «ανοιχτή» για τον Έλληνα winger, ο οποίος έκανε κανονικά προετοιμασία με τους Αρκάδες και ο Σάββας Παντελίδης τον χρησιμοποίησε αρκετά ως δεξί μπακ.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά ο Τζίμας αναμένεται τις επόμενες ώρες να υπογράψει και να πιάσει εκ νέου δουλειά με την Κηφισιά, όπως ήταν άλλωστε η επιθυμία του. Θυμίζουμε πως ο Έλληνας εξτρέμ αγωνίστηκε στο πρόσφατο φιλικό της Καισαριανής, όπου οι άνθρωποι της ομάδας των Βορείων Προαστίων τον υποδέχτηκαν ως μέλος της οικογένειας τους.

Θυμίζουμε πως μεταγραφική προτεραιότητα για την Κηφισιά τη δεδομένη χρονική στιγμή αποτελεί η απόκτηση ενός «κλασικού» φορ, ο οποίος θα πλαισιώσει τον αρχηγό Ανδρέα Τεττέη και τον Γιώργο Μάναλη.