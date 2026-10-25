Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για την 8η αγωνιστική, με δύο σημαντικές απουσίες και τον Αλέσιο Λίσι να αναζητά λύσεις για την επιστροφή στις νίκες.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Κρήτη γνωρίζοντας πως απέναντι στον ΟΦΗ δεν έχει περιθώρια για νέες βαθμολογικές απώλειες.

Η αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής στο Παγκρήτιο Στάδιο αποτελεί μια ακόμη δοκιμασία για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, που καλείται να βρει σταθερότητα στην απόδοσή της και να διαχειριστεί τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Ο Ιταλός προπονητής έχει να αντιμετωπίσει δύο σημαντικές απουσίες. Ο Δημήτρης Πέλκας και ο Τομ Λουσέ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους, έμειναν εκτός αποστολής και δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με τους Κρητικούς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Λίσι φαίνεται να έχει καταλήξει στον βασικό κορμό της ενδεκάδας, με ένα ερωτηματικό στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Αντώνης Τσιφτσής αναμένεται να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, με τους Ντιέγκο Κόστα και Γιάννη Μιχαηλίδη να αποτελούν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Τζόντζο Κένι προορίζεται για το δεξί άκρο της άμυνας και ο Δημήτρης Γιαννούλης για το αριστερό.

Στη μεσαία γραμμή, ο Χρήστος Ζαφείρης και ο Κρίστιαν Γιάκιτς έχουν προβάδισμα για τις δύο θέσεις του άξονα, με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς σε πιο προωθημένο ρόλο.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον αναμένεται να κινηθούν στα άκρα της επίθεσης, ενώ για τη θέση του σέντερ φορ υπάρχει δίλημμα ανάμεσα στον Σερίφ Εντιαγέ και τον Σιμόν Μπάνζα.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.

H παράδοση στο Ηράκλειο

Συνολικά, σε 49 αναμετρήσεις με γηπεδούχο τον ΟΦΗ, οι Κρητικοί έχουν 23 νίκες, ο ΠΑΟΚ 12, ενώ 14 παιχνίδια ολοκληρώθηκαν ισόπαλα. Τα γκολ είναι 75-61 υπέρ της ομάδας του Ηρακλείου.

Στις δέκα πιο πρόσφατες εκτός έδρας αναμετρήσεις του με τους Κρητικούς για το πρωτάθλημα, ο «Δικέφαλος» μετρά έξι νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες. Μάλιστα, έχει επικρατήσει στις δύο τελευταίες επισκέψεις του, ενώ έχει βρει δίχτυα στις έντεκα από τις δώδεκα προηγούμενες.

Η μοναδική φορά που έμεινε χωρίς γκολ σε αυτό το διάστημα ήταν στις 3 Σεπτεμβρίου 2023, όταν ο ΟΦΗ είχε νικήσει με 1-0.

Η πρόσφατη προϊστορία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα είναι επίσης υπέρ του ΠΑΟΚ, με τέσσερις νίκες στις έξι τελευταίες συναντήσεις τους, ανεξαρτήτως έδρας.

Ωστόσο, οι Κρητικοί έχουν να θυμούνται την πιο σημαντική μεταξύ τους αναμέτρηση της χρονιάς. Στις 25 Απριλίου 2026 επικράτησαν με 3-2 στην παράταση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κατακτώντας το τρόπαιο. Στη φετινή τους συνάντηση για την ίδια διοργάνωση, στις 2 Σεπτεμβρίου, οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.