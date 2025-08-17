Πρόεδρος Σλάβια Πράγας για Ζαφείρη: «Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε πως είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε τον παίκτη τον Ιανουάριο»

Για ακόμα μία φορά ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ με δηλώσεις του ανέφερε πως δεν σκοπεύει να πουλήσει τον Χρήστο Ζαφείρη το καλοκαίρι, επισήμανε μάλιστα πως έχει ενημερώσει τον ΠΑΟΚ πως τον Ιανουάριο είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τον παίκτη.

Το σήριαλ της απόκτησης του Χρήστου Ζαφείρη από τον ΠΑΟΚ συνεχίζεται με τον Έλληνα διεθνή μέσο να μην αγωνίζεται στο τελευταίο παιχνίδι της Σλάβια Πράγας κόντρα στην Γιάμπλονετς (1-1). Μετά το ματς ο τεχνικός της Σλάβια επισήμανε πως ο Ζαφείρης δεν ήταν πνευματικά έτοιμος για την αναμέτρηση αυτή.

Εκτός από τον προπονητή, νέες δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος της ομάδας της Τσεχίας, Γιάροσλαβ Τβρντικ λέγοντας μεταξύ άλλων πως η Σλάβια έχει ενημερώσει τον ΠΑΟΚ πως από τον Ιανουάριο είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τον Ζαφείρη.

Αναλυτικά επισήμανε: «Κατανοώ την οικογένειά του, που θέλει να δει τον γιο της στην πατρίδα με ένα συμβόλαιο που θα τους εξασφαλίσει όλους. Όμως έχει βρεθεί κάτω από τεράστια πίεση από εκείνους, την οποία πρέπει να διαχειριστεί μόνος του».

Για την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του Ζαφείρη: «Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, στον οποίο ο σύλλογος έκανε όλα τα χατίρια. Ήθελε να φύγει, τον αφήσαμε. Άλλαξε γνώμη, ήθελε να μείνει και να παίξει στο Champions League, του δώσαμε νέο συμβόλαιο».

Για την απόρριψη των προτάσεων του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Εξετάσαμε τώρα τις δυνατότητες, αν έχουμε κάποια άλλη επαρκή λύση σε μια σεζόν που είναι αγωνιστικά εξαιρετικά σημαντική, και δεν βρήκαμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ζαφείρη πριν από τον Ιανουάριο του 2026. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν σούπερ μάρκετ.

Το χτίσιμο της ομάδας έχει τους δικούς του κανόνες. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται όποτε θέλει και να αγοράζει ό,τι χρειάζεται. Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε πως είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε τον παίκτη τον Ιανουάριο και να υπογράψουμε το συμβόλαιο τώρα, εφόσον τον θέλουν τόσο πολύ.

Αλλά δεν γίνεται να αποδυναμώσουμε την ομάδα λίγες μέρες πριν από το Champions League χωρίς επαρκή αντικαταστάτη.

Μένει εδώ. Και έχουμε το δικαίωμα να περιμένουμε ότι στον επόμενο αγώνα ο Ζαφείρης θα είναι ξανά ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Η Σλάβια είναι πάντα πάνω απ’ όλα».