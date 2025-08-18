Ο Βόλος ανακοίνωσε τον Όσκαρ Πίντσι

Ο Βόλος γνωστοποίησε την ολοκλήρωση ακόμη μιας μεταγραφής, αφού έκανε δικό του τον Όσκαρ Πίντσι.

Την μεταγραφή του Όσκαρ Πίντσι γνωστοποίησε το πρωί της Δευτέρας (18/08) ο Βόλος. Η ομάδα της Μαγνησίας έκανε δικό της τον 29χρονο Ισπανό αριστερό εξτρέμ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος στις αρχές του Ιουλίου από την Ερόσκπορ.

Την περσινή σεζόν εκείνος πραγματοποίσε 28 συμμετοχές με την τουρκική ομάδα σκοράροντας τέσσερα γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.700 λεπτά. Στο παρελθόν έχει φορέσει ακόμη τις φανέλες των Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Ατλέτικο Μαδρίτης, Εξτρεμαδούρα, Φουενλαμπράδα, Λας Πάλμας, Μιράντες, Ρίζεσπορ και Ρασίνγκ Φερόλ.

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού μεσοεπιθετικού Óscar Pinchi.

Ο Óscar Pinchi αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Óscar Pinchi την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στην τουρκική Εροκσπόρ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Ρίζεσπορ, Ρασίνγκ Φερόλ, Λας Πάλμας, Μιραντές, Εξτραμαδούρα, Φουενλαμπράδα και Λα Κορούνια.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Óscar Pinchi στην οικογένεια της».