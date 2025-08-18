Τα δύο πρόσωπα που «υπέγραψαν» την εικόνα του βελτιωμένου Άρη

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσίασε ο Άρης στη φιλική νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης στην οποία ξεχώρισαν δύο πρόσωπα αλλά και το στιλ ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει η συγκεκριμένη ομάδα.

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, τίποτε δεν μπορεί να… χρυσώσει το χάπι του ευρωπαϊκού αποκλεισμού και της έντονης απογοήτευσης που αναδύεται από τη μάζα του κόσμου. Αυτή εκφράζεται ποικιλοτρόπως, έως και στους ενδοιασμούς για το…το πάχος της μαύρης ρίγας στην κιτρινόμαυρη φανέλα, δείχνοντας ότι είναι αδύνατο να χωνευτεί ή εν τέλει, να γίνει αποδεκτή. Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης απαιτείται να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από ένα καλό ξεκίνημα στο προσεχές Πρωτάθλημα για να πείσει το κοινό του. Κανείς δεν θα πετάξει τη σκούφια του στην περίπτωση μιας εντυπωσιακής αρχής επί του Βόλου, όπως είναι αλήθεια ότι τα καλά αποτελέσματα πριν την πρώτη διακοπή θα χρησιμεύσουν περισσότερο στη σταδιακή ανάκτηση αυτοπεποίθησης της ίδιας της ομάδας.

Χθες το βράδυ, αποχωρώντας από το «Κλ. Βικελίδης», ήταν φανερή η καλύτερη ψυχολογία όλων μετά τη νίκη επί του Αστέρα. Αυτή τη φορά οι όμορφες εικόνες δεν διαγράφηκαν μπροστά στο μαύρο κι άραχνο τοπίο και το, ολοφάνερα, έντονο κλίμα αρνητισμού. Προσωπικά, αυτό που δεν περίμενα στο βαθμό που είδαν τα μάτια μου, ήταν η αποθέωση του Χουλιάν Κουέστα. Το γινάτι είναι άσχημο πράγμα, πολλές φορές οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις και στην περίπτωση του Ισπανού τερματοφύλακα είναι φανερή η ύπαρξη πείσματος παράλληλα της απουσίας λογικής. Ο παραγκωνισμός δεν αποτελεί απόφαση βασισμένη σε αγωνιστικά κριτήρια και στην πραγματικότητα δεν δικαιολογείται βάσει των επιδόσεων των υπολοίπων που αγωνίζονται στη θέση του.

Ο Άρης παρουσιάστηκε βελτιωμένος γιατί – ειδικά στο πρώτο ημίχρονο – έκανε πράγματα που έχει σκοπό να πράξει στη διάρκεια της σεζόν. Είχε ταχύτητα, ασφυκτική πίεση και ενέργεια στο παιχνίδι του, τού έλειψε όμως η ποιότητα στην τελική προσπάθεια ή πάσα. Γιατί οι έντεκα τελικές προσπάθειες του πρώτου ημιχρόνου δεν λένε την απόλυτη αλήθεια από πλευράς ποιότητας. Τα xgoals δεν ήταν περισσότερα από 1.5.

Το ερώτημα είναι, αν μπορεί να παίξει κατ’ αυτόν τον τρόπο παρόντος και του Λορέν Μορόν στην 11αδα. Αν δηλαδή ο Ισπανός έχει τη διάθεση να «κουμπώσει» σ’ αυτό το μοντέλο παιχνιδιού τρέχοντας περισσότερο στο γήπεδο, όπως έκανε ο – κατά συνθήκη, χθες – σέντερ φορ Φρέντικ Γένσεν με την αδυναμία του στο τελείωμα των φάσεων ή στη σωστή κίνηση προς την απόκτηση κατάλληλης θέσης. Στο ίδιο διάστημα, ο Αστέρας είχε δυσκολία ανταπόκρισης σε στοιχειώδη πράγματα, όπως μια καλή επαφή με την μπάλα και μια δεύτερη πάσα, βρήκε όμως τον τρόπο να σκοράρει πρώτος γιατί παραμένει μια ομάδα με εξαιρετική ικανότητα στο παιχνίδι επιθετικής μετάβασης, ειδικά όταν βρίσκεται στο γήπεδο ο Μπαρτόλο.

Εδώ βρίσκεται το δεύτερο ζητούμενο για τον Άρη, διατυπώθηκε εξάλλου από τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Η αντίδραση του συνόλου στην αμυντική μετάβαση ήταν προβληματική και αναδείχθηκε από τη στιγμή εισόδου του Μπαρτόλο στο γήπεδο. Η μετατόπιση του Άλβαρο Τεχέρο στον άξονα της μεσαίας γραμμής και σε όλο αμυντικού χαφ στοιχειοθέτησε την εν μέρει επίλυση του προβλήματος γιατί ο Ισπανός έχει τα τρεξίματα, τις τοποθετήσεις αλλά και την ποδοσφαιρική αντίληψη περί της αξίας της πίεσης στην μπάλα. Στην εξέλιξη της χρονιάς θα φανεί χρήσιμος και σ’ αυτόν τον ρόλο, τούτο δεν σημαίνει όμως ότι ο Άρης δεν χρειάζεται αμυντικό χαφ. Αν εξάλλου ο Τεχέρο μετατοπιστεί στον άξονα, αυτομάτως ο Φαντιγκά θα πάει στη δεξιά πλευρά της άμυνας και αυτή τη στιγμή ο τελευταίος δείχνει δυσκολία ανταπόκρισης στον αγωνιστικό ρόλο του.

Το τρίτο ζητούμενο είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα ξεκινήσει στο παιχνίδι με τον Βόλο σε ρόλο πίσω από τον Λορέν Μορόν. Ο Γκαμπριέλ Μισεουί δεν άλλαξε ολοκληρωτικά την εικόνα του Άρη απέναντι στον Αστέρα, του πρόσφερε απλόχερα όμως την ποιότητα και την τελική πάσα ή προσπάθεια. Ήταν η ενέργειά του στη φάση του πρώτου τέρματος – σωστό «στοπάρισμα», περιστροφή σώματος και εξαιρετική φαλτσαριστή εκτέλεση – αλλά και ο τρόπος με τον οποίον κινήθηκε στην αντίστοιχη του δεύτερου τέρματος. Έστω κι αν μετρά περιορισμένο αριθμό προπονήσεων συγκριτικά με τους υπόλοιπους, έδειξε ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τους Μορουτσάν, Γένσεν γεγονός που τον καθιστά βασικό υποψήφιο για το αρχικό σχήμα στην πρεμιέρα με τον Βόλο.