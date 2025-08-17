Ο Γκαμπριέλ Μισεουί έκανε ιδανική πρεμιέρα στην τελευταία πρόβα του Άρη πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος καθώς οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν του Αστέρα Τρίπολης με 2-1 στο Κλ. Βικελίδης με πρωταγωνιστή τον 20χρονο επιθετικό.

Ο Άρης παρουσιάστηκε αρκετά βελτιωμένος σε σύγκριση με τους αγώνες απέναντι στην Αράζ Ναχτσιβάν και στην τελευταία πρόβα του αναδείχθηκαν δύο πρόσωπα. Καταρχήν ο Γκαμπιέλ Μισεουί στην πρώτη του εμφάνιση καθώς σημείωσε ένα υπέροχο γκολ, έδωσε και την ασίστ στον Μόντσου στην ολοκλήρωση της ανατροπής μετά το 0-1 του Αστέρα με τον Μουνιόθ. Ο Άλβαρο Τεχέρο ήταν το δεύτερο πρόσωπο, ειδικά από τη στιγμή που έπαιξε στον άξονα της μεσαίας γραμμής και σε ρόλο αμυντικού χαφ, δείχνοντας ότι μπορεί να δώσει λύσεις και από τη συγκεκριμένη θέση.

Πηγαίνοντας στον Αστέρα Τρίπολης, η εικόνα του ήταν απόλυτα προβληματική στο πρώτο ημίχρονο, έστω κι αν προηγήθηκε στο σκορ στη μοναδική στιγμή του στ' αυτό το διάστημα. Η βελτίωσή του ήρθε μέσα από την είσοδο του Μπαρτόλο στον αγωνιστικό χώρο καθώς εκεί έγινε απειλητικός στην transition επίθεση.

Πριν τη σέντρα του αγώνα κρατήθηκε εντός λεπτού σιγή στη μνήμη του Θόδωρου Πάλλα ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή έχοντας αποτελέσει έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στη ιστορία του Άρη αλλά και δεύτερος σε συμμετοχές.

Η 11αδα του Άρη δεν είχε κλασικό φορ

Ένα πρόβλημα τραυματισμού του Λορέν Μορόν σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο ετοιμότητας του Τίνο Καντεβέρε οδήγησε σε σχηματισμό 11αδας δίχως καθαρό φορ για τον Άρη. Ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν κάτω από τα δοκάρια καθώς Τεχέρο, Μεντίλ ήταν τα δύο full back και στο κέντρο της άμυνας συνεργάστηκαν οι Φαμπιάνο-Άλβαρο. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Μόντσου και Ράτσιτς ήταν οι δύο κεντρικοί χαφ, στα άκρα οι Πέρεθ-Ντιαντί και οι Γένσεν-Μορουτσάν δίδυμο στην κορυφή. Για τον Αστέρα, στην επιθετική τριάδα ήταν οι Καλτσάς-Εμμανουηλίδης και Μακέντα. Καλλαντζής, Μουνιόθ και Γκονζάλες ήταν η τριάδα στον άξονα και στην αμυντικά τετράδα, Σιλά και Άλχο ήταν άκρα και στο κέντρο της άμυνας οι Καστάνο-Σίπτσιτς.

Δραστήριος ο Άρης, υποτονικός ο Αστέρας

Ο Άρης είχε ενέργεια, ταχύτητα και γρήγορη ανάπτυξη στα πρώτα 25 λεπτά, όχι όμως και τρόπο έκφρασης εντός της περιοχής. Οι «κίτρινοι» έφταναν με ευκολία στα καρέ του Τσιντώτα αλλά πλην μιας προσπάθειας του Μορουτσάν (15’) και κυρίως της στιγμής με τον Φαμπιάνο στο 17’ – όπου ο τερματοφύλακας του Αστέρα έκανε σπουδαία απόκρουση – ο αριθμός των ευκαιριών δεν ήταν αντιπροσωπευτικός της κυριαρχίας τους. Ο δε Αστέρας είχε εξαιρετικά παθητικό ρόλο στο γήπεδο.

Ο Μόντσου έκανε το δύσκολο κι έχασε το εύκολο

Στο 28’ οι «κίτρινοι» έβγαλαν εξαιρετική συνεργασία αλλά ο Μόντσου δεν αξιοποίησε τη γυριστή σέντρα του Γένσεν καθώς στην προβολή που έκανε, έστειλε την μπάλα έξω από την εστία του Τσιντώτα. Η κυριαρχία των γηπεδούχων συνεχίστηκε αλλά δεν μετουσιώθηκε ούτε στο 31ο λεπτό, στο γυριστό – και άστοχο – σουτ του Φαμπιάνο αλλά και στο 37’ όταν ο Πέρεθ αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Ο Αστέρας σκόραρε στην πρώτη στιγμή του!

Και ό,τι δεν έκανε ο Άρης επί σχεδόν σαράντα λεπτά, ο Αστέρα το κατάφερε στη δεύτερη φορά που αναπτύχθηκε σωστά στο γήπεδο και στη μοναδική τελική προσπάθειά του στο πρώτο ημίχρονο. Όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής και μετά το κλέψιμο του Γκονζάλες και το στοπάρισμα του Καλτσά, ο Μουνιόθ έκανε το 0-1 με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Άρης έψαξε την ισοφάριση αλλά και η 11η τελική του – στο σουτ του Μοτουτσάν – δεν βρήκε στόχο.

Ο Σάββας Παντελίδης προχώρησε σε τρεις αλλαγές στην ανάπαυλα και είδα μία από αυτές, τον Μπαρτόλο, να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 49ο λεπτό όταν σε άδεια εστία έστειλε την μπάλα στην κερκίδα! Στο 56' ο Γένσεν έχασε τη δεύτερη σημαντική στιγμή του στο παιχνίδι. Στο 60ο λεπτό ο Μαρίνος Ουζουνίδης προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές οι οποίες έστειλαν τον Τεχέρο σε ρόλο αμυντικού χαφ. Στο ίδιο σημείο, ο Μπαρτόλο - σε μια ακόμη εξαιρετική λειτουργία του Αστέρα στο transition παιχνίδι - σούταρε πάνω από την εστία του Μάικιτς, κυρίως όμως δεν έδωσε την πάσα στον ελεύθερο Μακέντα.

Ο Μισεουί σκόραρε στο ντεμπούτο του

Τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Γκαμπριέλ Μισεουί έχασε σπουδαία ευκαιρία - και μάλιστα διπλή. Ο 20χρονος επιθετικός δεν πτοήθηκε και... απάντησε με ένα τρομερό γκολ στο 65' λεπτό, με φαλτσαριστό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής (1-1).

Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε ακόμη τέσσερις αλλαγές έκαστος πριν τη συμπλήρωση 80 λεπτών. Δύο λεπτά αργότερα ο Αστέρας έχασε σπουδαία ευκαιρία με τον Τζοακίνι αλλά και τον Γιαμπλόνσκι, για να ακολουθήσει μια ακόμη καλή ενέργεια του Μισεουί ο οποίος έφτιαξε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στρώνοντας την μπάλα στο Μόντσου και ο Ισπανός με εκτέλεση από το ύψος του πέναλτι έκανε το 2-1 (84').

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Μόντσου (Άρης), Σίπτσιτς, Εμμανουηλίδης, Μπαρτόλο (Αστέρας),

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Αθανασιάδης (60' Μάικιτς), Τεχέρο (89' Νινγκ), Φαμπιάνο (79' Σούντμπεργκ), Άλβαρο (89' Μπράμπετς), Μεντίλ (79' Φρίντεκ), Μόντσου, Ράτσιτς (60' Φαντιγκά), Γένσεν (89' Ντουντού), Μορουτσάν (60' Γιαννιώτας), Πέρεθ (60' Μισεουί), Ντιαντί (79' Παναγίδης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας (79' Κακαδιάρης), Καστάνιο (46' Τριανταφυλλόπουλος), Σίπτσιτς, Άλχο (79' Κιντέρα), Σιλά (65' Πομόνης), Καλλαντζής (46' Μπαρτόλο, 85' Φρόκου), Μουνιόθ (46' Γιαμπλόνσκι), Γκονζάλες (85' Κανελλόπουλος), Εμμανουηλίδης (66' Κετού), Καλτσάς (79' Χαραλάμπογλου), Μακέντα (79' Τζοακίνι).