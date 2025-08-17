Ουζουνίδης: «Η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη και θα είναι»

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης είδε βελτίωση στην αγωνιστική εικόνα του Άρη – στη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης – κρίνοντας απαραίτητη όμως την καλύτερη λειτουργία στο transition παιχνίδι.

Μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλή κυκλοφορία και φάσεις, όχι όμως τα τελειώματα που θα θέλαμε σε αντίθεση με τον αντίπαλο ο οποίος στην πρώτη στιγμή του πέτυχε το γκολ αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Θέλαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με κατοχή μπάλας, κυκλοφορία και δημιουργία. Στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε μεν τα γκολ αλλά είχαμε πρόβλημα στο παιχνίδι μετάβασης και είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε. Αν θέλουμε να παίζουμε με την μπάλα στα πόδια, πρέπει να παρουσιαζόμαστε πιο οργανωμένοι στο παιχνίδι αμυντικής μετάβασης.

Σκοράραμε, νικήσαμε αλλά προσωπικά, αυτό δεν μου λέει κάτι. Στις δύο τελευταίες εβδομάδες δουλέψαμε αρκετά στον τομέα της φυσικής κατάστασης και τώρα θα πρέπει να φρεσκάρουμε την ομάδα και να δουλέψουμε περισσότερο στον τομέα της δημιουργίας. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο για τα παιδιά να βρίσκονται με ευκολία στο γήπεδο, είναι κάτι που δεν μπορεί να έρθει από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι φανερό όμως ότι υπάρχει ποιότητα στην ομάδα και πιστεύω ότι θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο».

Ρωτήθηκε για την πορεία της προετοιμασίας και απάντησε… «μην κρυβόμαστε, στις δύο τελευταίες εβδομάδες γίνεται η πραγματική προετοιμασία. Δεν είναι δικαιολογία αλλά αλήθεια. Τα παιδιά δεν είναι ακόμη στη φυσική κατάσταση που θα θέλαμε να είναι αλλά θα γίνει αυτό. Όταν κάνεις τόσες μεταγραφές είναι δεδομένο ότι θα χρειαστείς χρόνο για να δέσει η ομάδα. Θα επιδιώξουμε να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο στη δημιουργία αλλά και στις συνεργασίες των παικτών παράλληλα της περαιτέρω βελτίωσης στη φυσική κατάσταση».

Σε ερώτηση για το αν θα είναι έτοιμος ο Άρης στην πρεμιέρα απάντησε ότι… «πρέπει να είναι, όπως πρέπει να νικήσουμε και το παιχνίδι γιατί οι βαθμοί είναι αυτοί που μετρούν».

