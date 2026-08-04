Ανακοίνωση του Strong Me για τη μεταγραφή του Ράφα Μιρ στον Άρη

Την αντίθεση του εκφράζει το κίνημα για την πρόληψη και εξάλειψη της έμφυλης βίας Strong Me, όσο αφορά την απόφαση της ΠΑΕ Άρης να προχωρήσει στην απόκτηση του Ισπανού ποδοσφαιριστή Ράφα Μιρ.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της ΠΑΕ Άρης να προχωρήσει στην απόκτηση του Ισπανού ποδοσφαιριστή Ράφα Μιρ, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινή κάθειρξης 8,5 ετών για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και σωματικής βλάβης. Η υπόθεση βρίσκεται στη δικαστική διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη μεταγραφή, το κίνημα για την πρόληψη και εξάλειψη της έμφυλης βίας Strong Me εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στην επιλογή της ομάδας.

Στην ανακοίνωσή του, το Strong Me αναφέρει μεταξύ άλλων: «Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στην απόφαση του Άρη Θεσσαλονίκης να προχωρήσει στη μεταγραφή του Ισπανού ποδοσφαιριστή Ράφα Μιρ, ενός αθλητή ο οποίος φέρει πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση 8,5 ετών για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης».

Παράλληλα, η οργάνωση επισημαίνει ότι θεωρεί πως η υπόθεση δεν έτυχε της προβολής που της αναλογεί από μέρος των μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι: «Σε ορισμένα αθλητικά και όχι μόνο μέσα ενημέρωσης, η πρωτόδικη καταδίκη για ένα τέτοιο έγκλημα "πέρασε στα ψιλά" ή παρουσιάστηκε ως μια "νομική εκκρεμότητα"».

Το Strong Me κάνει επίσης αναφορά στη διεθνή διάσταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι στην Ισπανία εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο δημόσιου ενδιαφέροντος. Όπως σημειώνει, η δημοσιογράφος της ισπανικής εφημερίδας EL PAÍS, Domitila Díez, η οποία ασχολείται με θέματα ισότητας και δικαιωμάτων των γυναικών, επικοινώνησε με την οργάνωση προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα η μεταγραφή του Ράφα Μιρ.

Παράλληλα, το Strong Me αναφέρει ότι, σύμφωνα με την εκτίμησή του, ισπανικοί σύλλογοι δεν προχώρησαν στην απόκτηση του ποδοσφαιριστή εξαιτίας του ηθικού βάρους της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό το γεγονός ότι, ενώ οι ισπανικές ομάδες απέσυραν το ενδιαφέρον τους λόγω του ηθικού βάρους της συγκεκριμένης υπόθεσης, η ΠΑΕ Άρης αντιμετώπισε την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση ως μια "μεταγραφική ευκαιρία" προκειμένου να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή με εκατοντάδες συμμετοχές στη La Liga».

Το Strong Me υποστηρίζει ακόμη ότι η μεταγραφή δημιουργεί σοβαρά ηθικά ζητήματα, τονίζοντας πως οι αθλητικοί σύλλογοι οφείλουν να προάγουν αξίες και να μην λειτουργούν αποκλειστικά με αγωνιστικά ή οικονομικά κριτήρια.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο αθλητισμός οφείλει να προάγει αξίες και όχι να λειτουργεί ως μηχανισμός ξεπλύματος κακοποιητικών συμπεριφορών».

Στο ίδιο πλαίσιο, το κίνημα απευθύνει κάλεσμα προς τη Super League να τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος, σημειώνοντας ότι: «Η σιωπή, εξάλλου, απέναντι σε τέτοια φαινόμενα μεταφράζεται σε ανοχή».