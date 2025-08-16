Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την πρόκριση επί της Βόλσφμπεργκερ και ο Γιώργος Γιακουμάκης δούλεψε για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου. Μέρος του προγράμματος ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ και με νέο πρόσωπο τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Κροατίας κόντρα στη Ριέκα (21/8, 21:45), για τα Play Offs του Europa League.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα στην Αυστρία ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης, στο γήπεδο, το γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές έκανανν πρόγραμμα που περιελάμβανε παιχνίδι κατοχής, ασκήσεις τακτικής και στο φινάλε παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος και συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα. Θυμίζουμε πως αμφότεροι συμπριλήφθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με τους Κροάτες.

Τέλος, ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία. Την Κυριακή (17/08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:45.