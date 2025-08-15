ΠΑΟΚ: Οι Γιακουμάκης και Ντεσπόντοφ στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με τη Ριέκα
Ο ΠΑΟΚ έστειλε στην UEFA τη λίστα για τα δύο ευρωπαϊκά ματς με τη Ριέκα για τα play off του Europa League.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα στην Κροατία στις 21 Αυγούστου με τη ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (28/8) στην Τούμπα.
Ο Γιώργος Γιακουμάκης, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των ασπρόμαυρων, μπήκε σε αυτήν, ενώ επιστρέφει ο Κίριλ Ντεσπόντοφ που ήταν τραυματίας
Οι παίκτες που θα βρίσκονται στη διάθεση του Λουτσέσκου
Λίστα Α
Μπάμπα , Τάισον , Ντεσπόντοφ , Μπαταούλας, Καμαρά , Τσάλοφ , Γκουγκεσασβίλι , Ιβανούσετς , Κεντζιόρα , Κένι , Κωνσταντέλιας , Λόβρεν , Μεϊτέ , Μιχαηλίδης , Μύθου, Οζντόεφ , Παβλένκα , Πέλκας , Σάστρε , Σορετίρε , Τέιλορ , Τσιφτσής , Τσοπούρογλου, Α.Ζίβκοβιτς , Γιακουμάκης.
Λίστα Β
Χατσίδης, Γκιτέρσος, Μοναστηρλής , Κωττάς, Σνάουτσνερ, Πολυκράτης
