Ο ΠΑΟΚ συμπεριέλαβε τους Γιώργο Γιακουμάκη και Κίριλ Ντεσπόντοφ στην ευρωπαϊκή λίστα που δήλωσε στην UEFA για τα δύο ματς με τη Ριέκα.

Ο ΠΑΟΚ έστειλε στην UEFA τη λίστα για τα δύο ευρωπαϊκά ματς με τη Ριέκα για τα play off του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα στην Κροατία στις 21 Αυγούστου με τη ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (28/8) στην Τούμπα.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των ασπρόμαυρων, μπήκε σε αυτήν, ενώ επιστρέφει ο Κίριλ Ντεσπόντοφ που ήταν τραυματίας

Οι παίκτες που θα βρίσκονται στη διάθεση του Λουτσέσκου

Λίστα Α

Μπάμπα , Τάισον , Ντεσπόντοφ , Μπαταούλας, Καμαρά , Τσάλοφ , Γκουγκεσασβίλι , Ιβανούσετς , Κεντζιόρα , Κένι , Κωνσταντέλιας , Λόβρεν , Μεϊτέ , Μιχαηλίδης , Μύθου, Οζντόεφ , Παβλένκα , Πέλκας , Σάστρε , Σορετίρε , Τέιλορ , Τσιφτσής , Τσοπούρογλου, Α.Ζίβκοβιτς , Γιακουμάκης.

Λίστα Β

Χατσίδης, Γκιτέρσος, Μοναστηρλής , Κωττάς, Σνάουτσνερ, Πολυκράτης