Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την αναβολή του αγώνα με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Λίγκας και οι Πράσινοι εστιάζουν την προσοχή τους στις διπλές «μάχες» με τη Σάμσουνσπορ.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει στο μυαλό του μόνο τις δυο «μάχες» με τη Σάμσουνσπορ, ώστε να συμμετάσχει στη League Phase του Europa League. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Λίγκας, οι Πράσινοι ζήτησαν την αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League, το οποίο ήταν να διξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (24/8, 19:45).

Την τρέχουσα σεζόν κάθε ομάδα που έχει υποχρεώσεις σε διοργάνωση της UEFA έχει το δικαίωμα να πάρει αυτόματα αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος και το Τριφύλλι έκανε χρήση αυτού του δικαιώματος. Κάτι ανάλογο έχουν δικαίωμα να κάνουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τις εντός έδρας αναμετρήσεις με Πανσερραϊκό και ΑΕΛ, αντιστοίχως.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα υποδεχτεί τη Σάμσουνσπορ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την ερχόμενη Πέμπτη (21/8) και η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα, στις 28 του μήνα.

Όπως προβλέπει ο κανονισμός της Λίγκας το παιχνίδι θα οριστεί την πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη.