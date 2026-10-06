Παναθηναϊκός όπως Μπάγερν και Γιουβέντους: Έκλεισε χορηγική συμφωνία με εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη σύναψη μίας πολύ σημαντικής χορηγικής συμφωνίας με μία εταιρεία που είναι κορυφαία στον κλάδο της παγκοσμίως.

Ένα τεράστιο deal έκλεισε ο Παναθηναϊκός, αφού γνωστοποίησε πως έφτασε σε συμφωνία με την Allianz για να γίνει ο νέος Official Insurance Partner του. Πρόκειται για το No1 ασφαλιστικό brand παγκοσμίως, έχοντας παρουσία σε πολλές χώρες και την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ανθρώπων.

Παράλληλα, η σχέση της με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το ποδόσφαιρο είναι ιδιαίτερα ισχυρή, μέσα από εμβληματικές συνεργασίες με πανευρωπαϊκό αποτύπωμα. Η ένταξη ενός brand του μεγέθους και της διεθνούς εμβέλειας της Allianz στην οικογένεια των συνεργατών του Παναθηναϊκού συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του εμπορικού και χορηγικού δικτύου συνεργατών του Συλλόγου.

Το σήμα της εταιρείας θα τοποθετηθεί στο μανίκι της εμφάνισης της ομάδας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με την Allianz, κορυφαίο ασφαλιστικό όμιλο παγκοσμίως, που αποτελεί πλέον τον Official Insurance Partner της ομάδας.

Η συνεργασία με την Allianz αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο χορηγικό πρόγραμμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, φέρνοντας κοντά δύο οργανισμούς με μακρά διαδρομή και κοινές αξίες, όπως η αξιοπιστία, η συνέπεια, η ομαδικότητα και η διαρκής εξέλιξη.

Η Allianz είναι το No1 ασφαλιστικό brand παγκοσμίως, έχοντας παρουσία σε πολλές χώρες και την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ανθρώπων. Παράλληλα, η σχέση της με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το ποδόσφαιρο είναι ιδιαίτερα ισχυρή, μέσα από εμβληματικές συνεργασίες με πανευρωπαϊκό αποτύπωμα. Η ένταξη ενός brand του μεγέθους και της διεθνούς εμβέλειας της Allianz στην οικογένεια των συνεργατών του Παναθηναϊκού συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του εμπορικού και χορηγικού δικτύου συνεργατών του Συλλόγου.

Οι δύο πλευρές φιλοδοξούν η συνεργασία αυτή να μην περιοριστεί μόνο στο χορηγικό σκέλος, αλλά να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων δράσεων και ενεργειών που θα απευθύνονται στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και θα ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σύνδεσή τους με την ομάδα και τους συνεργάτες της.

Ο Chief Business Officer της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργος Σταθόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Allianz ως νέο συνεργάτη του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για ένα κορυφαίο διεθνές brand, με μακρά παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και συνεργασίες με ορισμένους από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Θέλουμε οι συνεργασίες μας να εξελίσσονται μαζί με τον τρόπο που αλλάζει το ποδόσφαιρο και να δημιουργούν νέους τρόπους σύνδεσης με τον φίλαθλο. Η ενσωμάτωση QR code στο λογότυπο της Allianz στη φανέλα μας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Πιστεύουμε πολύ στις δυνατότητες αυτής της συνεργασίας και ανυπομονούμε να αναπτύξουμε μαζί νέες ιδέες και ενέργειες με ουσιαστική αξία για τους φιλάθλους μας.»

Ο Δρ. Χρήστος Θεοδωρίδης, Διευθυντής Marketing, CRM, CCC της Allianz στην Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκινάμε αυτή τη νέα διαδρομή μαζί με έναν ιστορικό οργανισμό όπως η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός. Πρόκειται για μια συνεργασία που βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η εμπιστοσύνη, η συνέπεια, η ομαδικότητα και η διαρκής προσπάθεια για εξέλιξη. Στην Allianz πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να εμπνέει, να ενώνει και να δημιουργεί θετικά πρότυπα για την κοινωνία. Η πίστη αυτή αποτυπώνεται διαχρονικά και σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από τη στήριξη κορυφαίων αθλητικών οργανισμών και διοργανώσεων, όπως μεταξύ άλλων, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή με την Allianz να είναι Official Insurer των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, καθώς και οι FC Bayern München και Juventus FC, όπου η Allianz διατηρεί μακροχρόνιες επιτυχημένες συνεργασίες.

Ανυπομονούμε να γράψουμε μαζί με τον Παναθηναϊκό το επόμενο κεφάλαιο αυτής της κοινής πορείας, δημιουργώντας αξία που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου».

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλωσορίζει την Allianz στην οικογένεια των συνεργατών της και προσβλέπει σε μια μακρόχρονη, δημιουργική και επιτυχημένη συνεργασία.