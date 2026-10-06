Επική γκάφα του Λαφόν: Έπιασε την μπάλα εκτός περιοχή

Viral έγινε ο άλλοτε τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν καθώς έπιασε την μπάλα εκτός περιοχής, στη φιλική αναμέτρηση της Ακτής Ελεφαντοστού με το Καμερούν.

Επική γκάφα έκανε ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν, στη φιλική ήττα της Ακτής Ελεφαντοστού από το Καμερούν (0-1).

Ο 27χρονος γκολκίπερ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απίθανης φάσης στις καθυστερήσεις του αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Λαφόν μπλόκαρε την μπάλα με τα χέρια και συνέχισε κανονικά τη φάση, χωρίς να αντιληφθεί πως είχε βγει αρκετά εκτός της μεγάλης περιοχής. Ο διαιτητής αντιλήφθηκε άμεσα την παράβαση και σφύριξε φάουλ, φέρνοντας αναστάτωση στην άμυνα της Ακτής Ελεφαντοστού καθώς ήταν τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Εν τέλει, παρότι το Καμερούν είχε την ευκαιρία να «τελειώσει» το παιχνίδι, δεν την αξιοποίησε και το ματς ολοκληρώθηκε με το τελικό 0-1 των Καμερουνέζων, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Ενσογκό στο 46ο λεπτό.